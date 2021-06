John Krasinski de A Quiet Place et 5 autres acteurs du bureau qui ont réalisé des films

Centré autour d’un oui-oui maladroitement déférent, joué par notre cinéaste débutant (surprise surprise), qui souffre de maux de dos extrêmement intenses dans sa vie insatisfaite, Song of Back and Neck ne cherche pas à réinventer la roue, en particulier quand il s’agit à des comédies dramatiques originales basées sur des hommes bas et nebby qui ne peuvent pas se défendre – littéralement, dans ce cas. Pourtant, ironiquement, pour un film sur un gars souffrant d’une douleur débilitante et débilitante, le premier long métrage de Paul Lieberstein a un charme mignon et confortable.

Aidé par les talents pointus des co-stars de l’acteur-scénariste-réalisateur, dont Rosemarie DeWitt, Robert Pine et d’autres collègues de bureau, Clark Duke et Paul Feig (ce dernier dans un rare tour d’acteur uniquement), Paul Lieberstein est aimable (s’il n’est pas aventureux) le film est trop indiscipliné pour vraiment se réunir de manière durable – ce qui est plutôt malheureux pour un film sur un homme trouvant son centre de gravité. Cela dit, ce premier réalisateur sans prétention et sans prétention est une montre indolore qui met en valeur son esprit tordu et séduisant.

