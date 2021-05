John Krasinski parle de ‘A Quiet Place Part II’

L’écrivain / réalisateur / acteur John Krasinski se joint à l’émission pour discuter de A Quiet Place Part II. L’année dernière, avant la fermeture de l’industrie du théâtre, nous avons pu nous asseoir en personne avec le réalisateur pour discuter de son suivi d’horreur avec Emily Blunt, Cillian Murphy et Djimon Hounsou.

Une pléthore de nouvelles bandes-annonces ont été lancées au cours de la semaine dernière, nous donnons donc également nos premières réactions à The Eternals, Last Night In Soho, Gunpowder Milkshake et The Tomorrow War. Nous discutons de l’acquisition de MGM par Amazon. Sean a finalement réussi à traverser Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau Extended Edition dans le cadre de sa punition Oscars Wager.

BlendGame de cette semaine examine le travail formidable de la star de Cruella, Emma Stone. La semaine prochaine, nous voulons connaître votre film préféré à regarder pendant ou qui évoque simplement la saison estivale. Envoyez-nous votre choix en utilisant #SummerMovieBlend sur Twitter.