La relation attachante de Jim et Pam sur The Office était une grande partie de la sitcom emblématique, mais l’acteur John Krasinski a récemment révélé qu’il refusait de filmer une scène proposée par peur que cela trahisse les personnages. Dans Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office, un nouveau livre de l’acteur de la série Brian Baumgartner – qui a joué Kevin Malone – Krasinski a partagé que le créateur d’Office Greg Daniels a présenté une scène dans laquelle Jim (Krasinski) tromperait Pam (Jenna Fischer ) en embrassant Cathy (Lindsey Broad). Cathy était la remplaçante temporaire de Pam lorsqu’elle est partie en congé de maternité dans la saison 8 de la comédie NBC.

« C’est la seule fois où je me souviens avoir mis le pied à terre », a déclaré Krasinksi à Baumgartner, dans un extrait du livre, tel que rapporté par The Wrap. « Je me souviens d’avoir dit des choses que je n’aurais jamais pensé dire auparavant, comme: » Je ne vais pas le tourner. » » Krasinski a ajouté: » Il y a un seuil avec lequel vous pouvez pousser notre public. Ils sont tellement dévoués. Nous leur avons montré un si grand respect. Mais il y a un moment où si vous les poussez trop loin, ils ne reviendront jamais. Et je pense que si vous montrez à Jim qu’il triche, ils ne reviendront jamais. «

Bien qu’il ait estimé que cette direction spécifique était trop loin, Krasinski croyait qu’il était possible de créer un conflit qui propulserait le développement du personnage. Cela est finalement venu sous la forme de Pam ayant un lien émotionnel avec Brian le gars du boom (Chris Diamantopoulos) dans la saison 9. « J’ai dit: » Je pense que nous devrions nous séparer des limites, et je pense que nous pouvons le faire et ensuite revenir, ‘ », a expliqué Krasinski. « Il était tellement d’accord avec ça. »

Réfléchissant à la décision de faire vivre une période difficile à Jim et Pam dans leur relation, Daniels a ajouté: « J’ai l’impression que ce genre d’inquiétude était bon en termes d’engagement des fans. Je pense qu’ils savaient ce qui allait arriver. » Il a poursuivi en disant: « Ils étaient très à l’aise avec le spectacle qu’ils recevaient, et je devais les inquiéter que j’allais peut-être leur donner une mauvaise fin afin qu’ils soient heureux quand ils ont une bonne fin. » Bienvenue à Dunder Mifflin: L’histoire orale ultime du bureau est sorti mardi. Il présente une multitude d’interviews tirées d’interviews que Baumgartner a réalisées pour son podcast, An Oral History of The Office. Les fans peuvent également revoir toute la série à tout moment sur Peacock.