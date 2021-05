John Krasinski signe un premier accord avec Paramount Pictures

(Photo par Vera Anderson / WireImage via .)

Le Hollywood Reporter annonce que l’acteur et cinéaste John Krasinski et sa société de production Sunday Night ont signé un accord de premier regard avec Paramount Pictures. La nouvelle vient avant la sortie de Un endroit tranquille, partie II, la suite d’horreur très attendue écrite et réalisée par Krasinski et mettant en vedette Emily Blunt et Cillian Murphy ainsi que Krasinksi, qui apparaîtra dans des scènes de flashback.

Le prochain projet développé dans le cadre de l’accord de premier regard est un film sans titre écrit et réalisé par Krasinski. Le long métrage, qui mettra en vedette Krasinski et Ryan Reynolds, est actuellement prévu pour une sortie le 17 novembre 2023.

2018 Un endroit silencieux a été un énorme succès pour le studio, gagnant 341 millions de dollars au box-office mondial et recevant une nomination aux Oscars en 2019 pour la meilleure réalisation en montage sonore. Le premier film a joué et a également été réalisé par Krasinski qui a co-écrit le scénario avec Bryan Woods et Scott Beck à partir d’une histoire de Woods et Beck.

Dans Un endroit tranquille, partie II, à la suite des événements meurtriers à la maison, la famille Abbott doit maintenant affronter les terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Le deuxième épisode voit le retour d’Emily Blunt dans le rôle d’Evelyn Abbott avec les membres de la distribution de retour Noah Jupe dans le rôle de Marcus et Millicent Simmonds dans le rôle de Regan. Nominé aux Golden Globes Cillian Murphy (Peaky Blinders) et le nominé aux Oscars Djimon Hounsou (Diamant de sang) également star.

Un endroit tranquille, partie II ne sortira en salles que le 28 mai.

