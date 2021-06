John Langley, producteur de l’émission “Flics”, est décédé lors d’un concours à Ensenada – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

John Langley est décédé ce samedi d’un arrêt cardiaque apparent à l’âge de 78 ans, selon ses représentants. L’écrivain et producteur de cinéma et de télévision était à Ensenada en compétition dans une course tout-terrain Ensenada-San Felipe 250.

Langley était une pièce fondamentale au début des émissions de télé-réalité, en 1989, il créa avec Malcolm Barbour la populaire émission de télévision Cops.

Le programme consiste à documenter différents policiers aux États-Unis alors qu’ils affrontent des voleurs, des trafiquants ou tout individu cherchant à enfreindre la loi.

Cops a été annulé en 2020 après des protestations contre l’affaire George Floyd, l’émission de téléréalité a été mêlée à la controverse et a cessé d’être diffusée après 32 saisons avec plus d’un millier d’épisodes.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Langley est né dans l’Oklahoma et a servi dans l’unité de renseignement de l’armée américaine au début des années 1960. Après son service, il est diplômé de l’Université d’État de Californie, Dominguez Hill et a fréquenté l’Université d’Irvine pour ses études supérieures.

En plus de Cops, le regretté scénariste a co-réalisé et écrit le documentaire Cocaine Blues de 1983, dans lequel apparaissent des personnages tels que Frank Zappa, Paul Krassner et Hoyt Axton. Il a également fait une émission télévisée spéciale intitulée American Vice: The Doping of a Nation, qui présentait des arrestations pour drogue similaires à celles de Cops.

Il a ensuite produit les séries Inside American Jail et Las Vegas Jailhouse, sur lesquelles il a collaboré avec son fils, Morgan Langley. Morgan supervise Langley Productions et est producteur exécutif pour Cops.