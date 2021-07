John Lawton, ancien chanteur d’Uriah Heep, est décédé à 74 ans

Ancien Urie Heep le chanteur John Lawton est décédé à l’âge de 74 ans.

La nouvelle a été confirmée par le groupe, qui a écrit : « C’est avec un profond regret que nous partageons la nouvelle dévastatrice et tragique du décès soudain et totalement inattendu de John Lawton le 29 juin 2021.

« Contrairement aux rumeurs, il n’y avait aucune maladie, ce qui rend son décès incompréhensible. Il s’en alla paisiblement avec sa femme à ses côtés. John va beaucoup nous manquer. Un service funéraire privé pour célébrer la vie de John aura lieu selon ses souhaits, en présence uniquement de la famille et des amis proches. »

« Nous apprécierions que la vie privée de la famille soit respectée pendant cette période difficile. »

Lawton a rejoint Uriah Heep en 1976, après s’être fait un nom en Allemagne en tant que leader des rockers cultes Lucifer’s Friend. La voix de blues du Yorkshireman offrit à Heep une multitude de nouvelles possibilités et il enregistrera trois albums studio avec le groupe : Firefly, Innocent Victim et Fallen Angel.

“Je n’en savais pas assez sur Uriah Heep avant de rejoindre”, a déclaré Lawton à Jeff Cramer. « Après avoir reçu l’appel téléphonique de Ken [Hensley], j’ai dû acheter l’album, The Best of Uriah Heep, pour me familiariser avec la musique. Et donc je n’ai pas trop pensé au fait que je remplaçais quelqu’un comme David Byron.

“Cela ne s’est probablement produit que dans les deux premiers mois de vraiment rejoindre le groupe où la presse était un peu comme,” John Lawton qui? Et l’ami de Lucifer qui ?

Lawton s’est séparé d’Uriah Heep en septembre 1979, mais est resté en bons termes avec ses anciens camarades de groupe.

« Nous sommes de bons amis », a-t-il déclaré. « Je dis toujours : ‘Une fois que vous avez rejoint la famille Heep, vous ne la quittez jamais, peu importe.’ Et je suis toujours là pour eux s’ils ont besoin d’aide. J’interviendrai toujours. Et si j’ai besoin d’aide, Mick [Box] et les gars sont les premiers à intervenir et à dire : « Ouais, nous viendrons le faire pour vous. » Nous ne pouvons pas du tout discuter de cela. C’est une bonne façon de travailler, je pense.

Après avoir quitté Uriah Heep, Lawton a enregistré un album solo, Heartbeat, en 1980, avant de rejoindre Lucifer’s Friend pour Mean Machine en 1982. Ils se séparent un an plus tard, mais se retrouvent en 2015 pour quelques concerts et un nouvel album, Too Late To Hate. Et Lawton a remplacé le chanteur d’Uriah Heep Bernie Shaw en 1995 après que ce dernier a été contraint de manquer deux semaines de spectacles avec un problème de gorge.

Lawton a également chanté au Butterfly Ball de Roger Glover en direct au Royal Albert Hall en 1975, aux côtés de David Coverdale, Glenn Hughes et Ian Gillan. Il a enregistré avec The Les Humphries Singers – dont « Sing Sang Song » était le participant allemand au Concours Eurovision de la chanson en 1975 – en plus de Rebel, Zar, Gunhill, le Hensley Lawton Band, le Lawton Dunning Project et son propre John Lawton Band .