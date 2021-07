John Lawton, ancien chanteur d’Uriah Heep, est décédé à 74 ans

Ancien URIAH HEEP chanteur John Lawton est décédé à l’âge de 74 ans. Lawton a été URIAH HEEPle leader de 1976 à 1979, apparaissant sur trois des albums studio du groupe : “Luciole” (1977), “Victime innocente” (1977) et “Ange déchu” (1978)

Plus tôt aujourd’hui, URIAH HEEP a publié la déclaration suivante : « C’est avec un profond regret que nous partageons la nouvelle dévastatrice et tragique du décès soudain et totalement inattendu de John Lawton le 29 juin 2021.

“Contrairement aux rapports, il n’y avait aucune maladie impliquée, ce qui rend son décès incompréhensible.

« Il est parti paisiblement avec sa femme à ses côtés. John va beaucoup nous manquer.

“Un service funéraire privé pour célébrer JohnLa vie de se déroulera selon ses souhaits, avec seulement la famille et les amis proches présents.

“Nous apprécierions que la vie privée de la famille soit respectée pendant cette période difficile.”

De retour en 2013, Lawton rejoint URIAH HEEP lors de leurs tournées aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse. Lawton réuni avec le groupe pour couvrir Bernie Shaw, qui avait besoin d’un congé pour une procédure médicale de routine.

URIAH HEEP guitariste Mick Box partagé un souvenir spécial de John de la fin des années 70, en disant : « L’un de mes souvenirs éternels est HEEP en jouant ‘Homme sage’ au ‘Le top des pops’. Si jamais il y avait une chanson qui ne donnait pas une idée de l’arrière-plan hard rock du groupe, c’était bien celle-ci, et j’avais peur que nous soyons accusés de vendre au mercantilisme. Je n’avais pas besoin de m’inquiéter, car John l’a chantée si puissamment qu’il n’a pas seulement fait de la chanson la sienne, les fans de hard rock l’ont aussi adorée.”

Lawton a commencé sa carrière musicale à North Shields, au Royaume-Uni, au début des années 60 avec LES DOYENS, une bande de gamins qui ont décidé au hasard que John devrait être chanteur. Il est ensuite passé à UN OUEST et plus tard à MUR DE PIERRE, qui comprenait John Miles, Vic Malcolm (plus tard de GEORDIE) et Paul Thompson (plus tard de MUSIQUE ROXY). Après MUR DE PIERRE a terminé un passage au Top Ten Club à Hambourg en 1969, John décidé de rester en Allemagne. On lui a offert le poste de chanteur avec le légendaire groupe de rock culte allemand L’AMI DE LUCIFER (1969-1976, 1979-1995) et a par la suite enregistré neuf albums studio pendant son séjour avec le groupe. Au début des années 70, John a également rejoint le CHANTEURS LES HUMPHRIES, avec qui il enregistre plus de 20 albums et participe aux années 1976 Concours Eurovision de la chanson.

En 1976, John rejoint URIAH HEEP en tant que leader, et a enregistré les albums classiques “Victime innocente”, “Luciole”, “Ange déchu” et “Vivre ’79”, et a tourné en Europe et aux États-Unis jusqu’en septembre 1979. Au cours de sa longue carrière, John a travaillé avec de grands noms du rock, sur divers projets, dont Roger Glover‘s “Bal aux papillons” et Eddie Hardin‘s “Convention des sorciers II”. Fin 1980, il rejoint le groupe de rock allemand REBELLE sur trois albums, dont leurs singles à succès “Ligne de feu” et “Vol d’aigles”. Il enregistrera un autre album avec le groupe, désormais connu sous le nom de ZAR au début des années 90. John s’est aventuré dans le monde de la musique classique lorsqu’il a enregistré des voix pour Volker Barbier‘s “Excalibur”. En janvier 1994, il a formé GUNHILL, plus tard connu sous le nom JLB – JOHN LAWTON BAND. Le groupe enregistre deux albums (studio/live) et tourne en Europe. En août 2000, John enregistre son premier album solo, le “Je paie toujours ma cotisation aux Blues”.

En décembre 2008, John entré dans le monde de la télévision en présentant la série documentaire de voyage bulgare “John Lawton présente”, ce qui a conduit à l’association de John et la Bulgarie Diana Express en novembre 2011 pour enregistrer “Le pouvoir de l’esprit” à Plevin, Bulgarie.



