John Legend applaudit Sean Spicer à propos de la publicité du chanteur sur les droits de vote

Auteur-compositeur-interprète de renom John legend s’est opposé à Sean Spicercritique de sa publicité sur les droits de vote, évoquant la relation fragile de l’ancien conseiller de Trump avec la vérité.

Spicer, qui a été directeur des communications de la Maison Blanche sous l’ancien président Donald Trump en 2017, il a déclaré que Trump avait eu la plus grande inauguration de tous les temps, malgré des preuves photographiques claires du contraire. La légende a mentionné cette affirmation tristement célèbre jeudi soir lorsque Spicer a soutenu sur Twitter que la publicité de Legend sur les droits de vote – jouée pendant le président Joe Biden‘s CNN Town Hall à Baltimore – était faux.

John Legend (à gauche) s’est opposé à la critique de son annonce sur les droits de vote de Sean Spicer (à droite), et l’auteur-compositeur-interprète a évoqué la relation fragile de l’ancien membre du personnel de la Maison Blanche avec la vérité. (Photo / s: .)

« Une nouvelle publicité mettant en vedette @johnlegend est diffusée pendant Biden #CNNTownHall prétendant à tort que notre droit de vote est attaqué. 100% pas vrai. Chaque citoyen a la possibilité de voter en personne ou par absent dans chaque État », a tweeté Spicer.

La légende n’a pas tardé à appeler Spicer.

« Chaque citoyen vous trouve très crédible, Sean », a tweeté Legend.

« Trump a eu le plus grand public d’inauguration de tous les temps et vous êtes un danseur fantastique », a ajouté Legend, se moquant de la brève apparition de Spicer en 2019 dans Dancing With the Stars.

Trump a eu le plus grand public d’inauguration de tous les temps et tu es un danseur fantastique – John Legend (@johnlegend) 22 octobre 2021

Une légende est récemment apparue dans une publicité exhortant le public à contacter le Congrès pour un mouvement sur la loi sur la liberté de vote. Les républicains du Sénat ont voté contre la législation qui aurait ouvert le débat sur la mesure mercredi.

« Il n’y a rien de plus important dans une démocratie que de pouvoir faire entendre sa voix. Cela signifie avoir la liberté de voter et de choisir qui vous représente », a déclaré Legend dans l’annonce. « Alors que les États de tout le pays font tout leur possible pour supprimer ce droit fondamental, nous avons besoin que le Congrès adopte la loi sur la liberté de vote, afin que chaque Américain puisse avoir son mot à dire dans notre démocratie et faire entendre sa voix. »

Malgré le mince avantage dont jouissent les démocrates à Washington, l’agenda du président Biden est au point mort. Beaucoup ont blâmé ses sénateurs centristes, Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Biden a repoussé l’affirmation selon laquelle ils nuisaient délibérément à ses plans.

« Joe n’est pas un méchant. C’est un ami », a-t-il déclaré à propos de Manchin jeudi, ajoutant que le sénateur de Virginie-Occidentale avait des inquiétudes quant à l’élargissement de l’assurance-maladie pour couvrir les prestations dentaires, visuelles et auditives. « Je pense que c’est une bonne idée. Mais voici le problème : M. Manchin s’y oppose.

Biden a affirmé que Sinema était « très favorable au programme environnemental de ma législation », mais a noté « qu’elle ne collectera pas un seul centime d’impôt pour les entreprises et/ou pour les personnes riches ».

Le président a également souligné qu’il était désireux de se concentrer sur la réforme des droits de vote. Plus tôt dans la semaine, les républicains du Sénat ont voté contre la législature qui ouvrirait le débat sur la question. Biden a laissé entendre qu’il serait peut-être disposé à mettre fin à l’obstruction systématique, qui nécessite 60 voix pour lancer un débat ou procéder à des votes.

« En ce qui concerne les droits de vote, juste pour que je sois clair, cependant, vous envisageriez de supprimer l’obstruction systématique sur cette question, n’est-ce pas ? » hôte Anderson Cooper lui a demandé en mairie.

« Et peut-être plus », a répondu Biden.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !