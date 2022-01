John Legend encaisse le catalogue dans le cadre d’un accord avec BMG et KKR

John Legend aux iHeartRadio Music Awards en 2019. Crédit photo : Glenn Francis

Un peu plus de deux semaines après avoir dépensé 50 millions de dollars pour le catalogue de ZZ Top, BMG et KKR ont officiellement acquis les droits de la chanson de John Legend.

Des points de vente, dont le LA Times, ont rendu compte de ce dernier accord de musique IP très médiatisé, qui aurait été finalisé en septembre. Cependant, BMG et KKR (qui se sont associés pour investir conjointement dans des catalogues en mars dernier) n’avaient pas officiellement annoncé la pièce au moment de la publication de cet article, et John Legend, 43 ans, n’avait pas abordé la transaction sur les réseaux sociaux.

Mais le pacte couvrirait l’intégralité du catalogue d’édition de Legend, de son premier album de 2004, Get Lifted, à son septième album studio, Bigger Love en 2020. De plus, KKR et BMG auraient divisé l’investissement en deux, chaque entreprise s’assurant une participation de 50 % dans l’ensemble des travaux.

Bien que le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis ait fait les gros titres pour ses achats de catalogue remarquables – tout comme les Big Three labels, y compris leurs pièces pour les droits de chanson de Bob Dylan, Paul Simon et David Bowie, pour n’en nommer que quelques-uns – basé à Berlin En 2021, BMG a discrètement finalisé plusieurs transactions importantes. Les six premiers mois de l’année ont également vu la société réaliser un chiffre d’affaires semestriel record, à 296 millions d’euros/335,90 millions de dollars.

Après avoir lancé 2021 avec l’achat du catalogue enregistré de Mick Fleetwood, BMG a investi dans le travail de Tina Turner et a acheté le catalogue enregistré « entier » de Mötley Crüe, dans ce qui était l’acquisition du « plus grand single » de la société de 14 ans. à ce jour. (Nikki Sixx a vendu son propre catalogue de 305 pistes à Hipgnosis en septembre 2020.)

Bien sûr, il reste à voir si ces investissements massifs dans la musique IP seront payants. Décembre 2021 et la première semaine de cette année à eux seuls ont rapporté 1 milliard de dollars de dépenses de catalogue, y compris des accords impliquant Jellybean Benitez, Jim Peterik, la succession James Brown, Bruce Springsteen et Matt Redman.

Malgré ce volume d’acquisition important ainsi que les prix d’achat considérables des droits des chansons, les données suggèrent que la musique de catalogue – des morceaux sortis il y a au moins 18 mois – reste extrêmement populaire.

Hier, par exemple, il est apparu que les sorties de catalogue avaient représenté près de 75 % de la consommation de musique aux États-Unis en 2021, même avec de nouveaux projets ultra-populaires de BTS, Doja Cat, Taylor Swift, Drake et Olivia Rodrigo, à en nommer quelques-uns.

En 2020, la part de consommation du catalogue a terminé à 66,4 %, selon la même analyse, et la part d’écoute accrue de 2021 pour les chansons plus anciennes est arrivée malgré un gain de près de 10 % en glissement annuel pour les flux eux-mêmes.