John Legend et Chrissy Teigen disent que Pete Davidson obtient Kim K avec humour

John legend et Chrissy Teigen dire qu’il y a une chose spécifique à propos de Pierre Davidson cela pourrait être la clé pour courtiser Kim Kardashian — son énorme os drôle.

Nous avons fait venir John et Chrissy à l’extérieur de son bureau mercredi et notre photographe a demandé ce qu’ils pensaient de Pete et Kim lors d’un dîner secret dans sa ville natale de Staten Island.

Chrissy, qui est l’une des amies de Kim, dit qu’être drôle fait beaucoup pour Pete… et elle dit que c’est une qualité qui l’a attirée vers John.

TMZ a cassé l’histoire… Kim et Pete dîner pris Mardi soir dans son restaurant italien préféré… un rendez-vous qui vient juste après leur travail en étroite collaboration sur « Saturday Night Live » et la rencontre d’un SoCal parc d’attractions ensemble.

La façon dont John le voit … quelle fille ne voudrait pas tomber amoureuse d’un gars drôle ?!?

Le passé de Kim pourrait également jouer en faveur de Pete … Chrissy dit que KK a besoin de quelqu’un pour la faire rire après quelques mois intenses avec son ex-mari Kanye West, et Pete fait définitivement l’affaire.

La star de « SNL » a également inventé l’expression « grande énergie *** » … et Chrissy admet que BDE pourrait être en jeu ici.

Bien que Chrissy ne soit pas disposée à dire que Pete et Kim sont définitivement un élément … elle a une réponse prête si jamais ils lui demandent un double rendez-vous avec John.