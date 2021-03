John Legend s’habille en lapin de Pâques et danse avec sa fille Luna ⋆ .

WENN / Adriana M. Barraza

Le crooner ‘All of Me’ partage une vidéo de lui partageant un doux moment avec son aîné tout en célébrant tôt les Pâques, disant que Luna le reconnaît sous le costume de lapin de Pâques.

Pâques approche à grands pas, mais John legend ne pouvait s’empêcher d’entrer dans l’esprit de célébration un peu plus tôt. Une semaine avant que les chrétiens ne célèbrent la résurrection de Jésus, le hitmaker «All of Me» a enfilé un costume de lapin de Pâques et a partagé une danse avec sa jeune fille, Luna.

Dans une nouvelle vidéo Instagram qu’il a partagée le samedi 27 mars, le chanteur / compositeur de 42 ans a pu être vu revêtir un costume de lapin à fourrure blanc masqué tout en se tenant debout sur une terrasse en bois décorée d’un ballon en forme de carotte, des ballons aux couleurs pastel. et des ornements de lapin en herbe et des œufs de Pâques. Sa fille de 4 ans s’est alors approchée de lui.

Ayant tournoyé avec John, Luna sembla se souvenir des mouvements de danse de son père et gloussa. Une fois qu’elle a terminé sa danse avec le lapin blanc à fourrure, elle l’a pointé du doigt, en disant: «Haha! Tu es papa! John a ensuite partagé l’adorable clip en ligne et a écrit dans la légende: «Elle savait que c’était moi.»

Le message de John soulignant son moment père-fille a depuis reçu de nombreux commentaires réconfortants. « Precious Memories », disait un commentaire, tandis qu’un autre disait: « Quel sport formidable et un père incroyable !! »

John a partagé plus tard une photo de lui, qui était toujours entièrement vêtu de son costume à fourrure, avec sa femme Chrissy Teigen. La photo montrait Chrissy assis sur les genoux de John alors qu’il agrippait des bouteilles de ses vins Legend Vineyard Exclusive. Il a écrit: «Elle soupçonnait que c’était moi aussi. C’était peut-être les @lve_wines. »

John n’était pas le seul à partager un regard sur la célébration de Pâques de sa famille. Sa femme Chrissy s’est également rendue sur Instagram pour partager une courte vidéo dans laquelle John vêtu d’un costume de lapin jouait avec Luna, leur fils de 2 ans, Miles, et d’autres enfants dans un trampoline extérieur.

Mis à part la célébration de Pâques, l’épouse de John, Chrissy, a déjà partagé sa peur pour la sécurité de sa mère au milieu de la violence croissante contre les Américains d’origine asiatique. Lors d’une interview du vendredi 26 mars sur «Le spectacle de Kelly Clarkson», A-t-elle déclaré à l’animatrice Kelly Clarkson,« Je pense automatiquement au moment où ma mère est sans moi, «Comment les gens la regardent-ils? Comment les gens la traitent-ils? »

