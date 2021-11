John Legend signe avec un nouveau label (Republic) et publie « You Deserve it All » | ECOUTEZ

Monte Lipman, John Legend, Wendy Goldstein et Avery Lipman (via Republic Records)

* L’incomparable chanteur, auteur-compositeur, producteur, acteur et activiste social primé aux EGOT (EMMY®, GRAMMY®, Oscar®, Tony®) John legend a signé avec Archives de la République le label a annoncé aujourd’hui. Cette décision marque le début d’une autre renaissance créative pour la superstar 12 fois primée aux Grammy Awards.

« Je suis ravi de m’associer à Republic Records dans ce prochain chapitre de ma carrière », a déclaré Legend. « Tout le monde au label a été si merveilleux de travailler avec. Je suis ravi d’entreprendre ce nouveau voyage artistique et créatif avec eux et j’ai hâte de partager bientôt de nouvelles musiques avec les gens.

La présidente de Republic Records, West Coast Creative, Wendy Goldstein, a déclaré : « Il n’y a personne comme John Legend. Il est la superstar accomplie du 21e siècle dont l’impact à travers la culture et le monde en général ne cesse de s’étendre. Nous sommes très honorés de nous associer à lui alors qu’il lance cette nouvelle ère avec certaines de ses musiques les plus puissantes à ce jour. »

https://www.youtube.com/watch?v=B-tOZxoNrFk

Pour marquer l’occasion, Legend a sorti un tout nouveau single de vacances intitulé « You Deserve It All ». Dans le cadre de la sortie, Legend s’est associé à LG SIGNATURE, la marque ultra-premium de LG Electronics. Legend sera leur nouvel ambassadeur de marque et a collaboré avec eux sur une campagne des Fêtes intitulée « Cadeau légendaire : la SIGNATURE ».

Legend a notamment co-écrit « You Deserve It All » avec la chanteuse et compositrice primée aux GRAMMY®, Meghan Trainor. Il s’agit d’une réunion entre ces deux puissances qui ont collaboré pour la première fois sur « Like I’m Gonna Lose You » en 2016, qui est devenu quadruple platine et a atteint le Top 10 du Billboard Hot 100.

La chanson a été produite par Raphael Saadiq, lauréat d’un Grammy Award, et le prochain clip vidéo d’accompagnement réalisé par Drew Kirsch [Taylor Swift] donne vie à la chanson de manière transparente.

En tant que l’un des artistes les plus célébrés et les plus appréciés de sa génération, John Legend se distingue comme « le premier homme afro-américain » et « l’un des 16 uniques individus à avoir obtenu le statut EGOT (EMMY®, GRAMMY®, Oscar®, Tony®). » Parmi des dizaines d’autres distinctions, il a remporté de manière impressionnante 12 GRAMMY® Awards, tandis que sa signature « All Of Me » était à égalité avec « Despacito » de Luis Fonsi et Daddy Yankee pour « le morceau le plus certifié de l’histoire de la Recording Industry Association of America ». «

Il a notamment joué le rôle titre de Jesus dans Jesus Christ Superstar Live In Concert de NBC, remportant le prix EMMY® en tant que producteur dans la catégorie « Outstanding Variety Special ». Il a rejoint The Voice de NBC en tant qu’entraîneur en 2019. Il est également le directeur de Get Lifted Film Co., dont les productions incluent l’émission de Broadway Ain’t Too Proud – The Life and Times of the Temptations, le film de vacances acclamé de David E. Talbert Jingle. Jangle: A Christmas Journey, la série documentaire HBO primée par l’IDA Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children, et la série comique IFC et AMC Sherman’s Showcase.

En 2021, il a fondé et introduit HUMANLEVEL, qui vise à soutenir et à soutenir les communautés touchées de manière disproportionnée par le racisme institutionnalisé. Legend a catalysé la campagne #FREEAMERICA en 2015 pour changer la conversation entourant les politiques de justice pénale et mettre fin à l’incarcération de masse. Il sort son premier album pour Republic Records en 2022.

source : Archives de la République