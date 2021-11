John Legend signe un contrat d’enregistrement avec Republic Records

Billboard a signalé une histoire exclusive sur John Légende nouveau contrat d’enregistrement avec Republic Records.

L’auteur-compositeur-interprète le plus vendu marquera l’occasion avec la sortie d’un nouveau single de vacances, « You Deserve It All », jeudi 11 novembre, avec son premier long métrage Republic attendu en 2022.

« Je suis ravi de m’associer à Republic Records dans ce prochain chapitre de ma carrière », a déclaré Legend dans un communiqué. « Tout le monde au label a été si merveilleux de travailler avec. Je suis ravi d’entreprendre ce nouveau voyage artistique et créatif avec eux et j’ai hâte de partager bientôt de nouvelles musiques avec les gens.

La présidente de Republic Records, Wendy Goldstein, créatrice de la côte ouest, ajoute : « Il n’y a personne comme John Legend. Il est la superstar accomplie du 21e siècle dont l’impact à travers la culture et le monde en général ne cesse de s’étendre. Nous sommes très honorés de nous associer à lui alors qu’il lance cette nouvelle ère avec certaines de ses musiques les plus puissantes à ce jour. »

En plus de marquer les débuts de Legend’s Republic, « You Deserve It All » sera publié en partenariat avec LG Signature, une marque premium de LG Electronics. Legend s’est engagé en tant qu’ambassadeur de la marque pour LG et a collaboré avec eux sur une campagne de vacances, « Legendary Gift : The Signature ».

Tous les longs métrages précédents de Legend – un total de huit albums studio, y compris l’album collaboratif de 2010 Se réveiller! avec les racines et le LP des fêtes de 2018 A Legendary Christmas—ont été publiés via GOOD Music/Columbia ou directement via Columbia. Son premier album en 2004, Get Lifted, reste son meilleur album en unités d’albums équivalents aux États-Unis avec 2,8 millions à ce jour, selon MRC Data.

« You Deserve It All » a été produit par Raphael Saadiq et co-écrit par Legend et Meghan Trainor. Le duo de Legend et Trainor « Like I’m Gonna Lose You » est devenu le deuxième top 10 de Legend sur le Hot 100 en 2015, culminant à la 8e place.

