John Legend vend sa collection de musique

Le célèbre chanteur américain John Legend a vendu son catalogue musical, dès son premier album, à la maison de disques BMG et au gestionnaire de fonds d’investissement KKR & Co.

De nombreux artistes ont fait la une des journaux pour la vente de leurs catalogues de musique ces dernières années. Bruce Springsteen a vendu les droits de sa musique à Sony en 2021 pour un montant estimé à 550 millions de dollars et Bob Dylan s’est séparé de son célèbre recueil de chansons pour plus de 300 millions de dollars en 2020.

Mais contrairement à Springsteen et Dylan, Legend (43 ans) est au milieu de sa carrière. Selon Entertainment Weekly, le chanteur de « All of Me » est l’un des plus jeunes musiciens à vendre son catalogue de compositions. Qu’est-ce qui vous a poussé à franchir le pas maintenant ?

« C’est le moment idéal pour être vendeur car les évaluations sont très élevées », a déclaré à Bloomberg Eli Ball, fondateur de Lyric Financial. « La légende est toujours au top, et il a plus de plateformes pour exploiter sa musique, ce qui est bien pour lui, KKR et BMG. »

L’accord comprend les droits d’auteur et les droits de redevance sur la musique que Legend a écrite entre 2004 et début 2021. Selon Bloomberg, BMG et KKR & Co. possèdent chacun 50% du catalogue. On ne sait pas combien Legend a tiré de l’affaire.

La légende a fêté son numéro d’anniversaire en décembre

Legend a eu 43 ans le 28 décembre 2021. Il a passé sa journée spéciale à Londres avec sa femme Chrissy Teigen et leurs deux enfants, Luna, 5 ans, et Miles, 3 ans. a-t-il écrit dans sa publication Instagram. Les photos montrent Luna sur les épaules de Legend alors qu’il tient un jeu de cartes et Luna et Miles se tenant aux chevilles.

Tiegen a posté un doux hommage à Legend sur Instagram. « Joyeux anniversaire à moi pour toujours. J’ai la chance de vous avoir connu pendant 16 (!!) de nos 43 ans et j’aimerais que ce soit encore plus longtemps. J’ai choisi l’homme le plus gentil, le meilleur père et l’être humain le plus talentueux qui soit, ce qui est un exploit de ma part ! Quoi qu’il en soit, je t’aime plus qu’un message pourrait capturer. Plus qu’un boomerang ne pouvait apporter. Je t’aime, je t’aime », a-t-il écrit.

Teigen et Legend sont également sortis dîner pour son anniversaire. Legend a partagé une vidéo de lui et Teigen en train de manger un énorme gâteau sur Instagram.

La légende s’est fait tatouer d’après un dessin de sa fille

En décembre 2021, Tiegen a montré un nouveau tatouage sur « The Ellen DeGeneres Show » – un papillon basé sur un dessin de sa fille, Luna. Il expliqua qu’un jour Luna avait dessiné un papillon sur son bras et un bouquet de fleurs dans Legend. La légende a dit à Teigen qu’il se ferait tatouer son dessin si elle en avait un.

« Il ne lui a même pas fait ça », a déclaré Tiegen. « Je suis allé faire le mien et il n’est jamais allé faire le sien. » Depuis, la légende a tenu sa promesse.

Peu de temps après l’apparition de Tiegen dans « Ellen », Legend a posté une vidéo sur une histoire Instagram de se faire tatouer un bouquet de fleurs sur le bras. PEOPLE rapporte que Legend a déclaré dans la vidéo: « Tiens enfin ma promesse. »

