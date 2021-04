John Lennon et Yoko Ono sur la chanson classique

Extrait de John Lennon / Plastic Ono Band – La collection ultime, ce qui suit est les mots de John Lennon et Yoko Ono sur le morceau «Working Class Hero».

John Lennon: J’aime “Working Class Hero” – comme une chanson, ou un poème ou quoi que ce soit. Je pense que son concept est révolutionnaire. C’est pour les gens comme moi qui sont de la classe ouvrière, qui sont censés être transformés dans les classes moyennes ou dans les machines. C’est mon expérience et j’espère que ce n’est qu’un avertissement pour les gens. Le truc à propos de la chanson que personne n’a jamais compris, c’est qu’elle était censée être sardonique. Ça n’avait rien à voir avec le socialisme, ça avait à voir avec: si tu veux faire ce voyage, tu te lèveras là où je suis, et c’est ce que tu seras – un gars pleurnichant sur un disque, tout droite? Si vous voulez le faire, faites-le. Je ne le recommande pas, je dis simplement que c’est quelque chose d’être, comme un avocat.

Yoko Ono: Les Beatles disaient juste aux gens: «Ça va aller», puis soudainement John sort avec cet album de Plastic Ono Band – «Héros de la classe ouvrière» et «Dieu» et tout ça, en disant: «Ce n’est pas OK. Il y a ces problèmes. Évidemment, cela le rend moins populaire parce que les gens ne veulent pas savoir à ce sujet. Les gens veulent que quelqu’un leur dise toujours que tout va bien. Et donc ça va être un peu moins populaire, mais ça ne devrait pas l’être si le monde devient plus mature. Ils devraient comprendre que c’est plus important d’une manière ou d’une autre.

John Lennon: J’ai réussi en tant qu’artiste et j’ai été heureux et malheureux, et j’étais inconnu à Liverpool ou à Hambourg et j’étais heureux et malheureux. Mais ce que m’a appris Yoko, c’est ce qu’est le vrai succès – le succès de ma personnalité, le succès de ma relation avec elle, ma relation avec notre enfant, ma relation avec le monde – et d’être heureux quand je me réveille. Cela n’a rien à voir avec les machines à roche ou pas avec les machines à roche.

J’ai mis “putain” dedans [the song] parce que ça va. Je n’avais même pas réalisé qu’il y en avait deux, jusqu’à ce que quelqu’un le fasse remarquer. Et en fait, quand je l’ai chanté, j’ai raté un couplet sanglant. J’ai dû l’éditer. Mais vous dites «putain de fou», n’est-ce pas? C’est comme ça que je parle. J’étais très proche de cela plusieurs fois dans le passé, mais je ne le mettrais pas délibérément, ce qui est la vraie hypocrisie, la vraie stupidité. Je ne dirais délibérément rien, car cela pourrait déranger quelqu’un, ou tout ce qui me faisait peur.

Les gens comme moi sont conscients de leur soi-disant génie à dix, huit, neuf…. Je me suis toujours demandé: «Pourquoi personne ne m’a découvert?» A l’école, n’ont-ils pas vu que je suis plus intelligent que quiconque dans cette école? Que les professeurs sont stupides aussi? Tout ce qu’ils avaient, c’était des informations dont je n’avais pas besoin. Je me suis perdu à l’école.

Quelques professeurs me remarquaient, m’encourageaient à être quelque chose ou autre, à dessiner ou à peindre – à m’exprimer. Mais la plupart du temps, ils essayaient de me battre pour devenir dentiste ou enseignant. Et puis les fans ont essayé de me battre pour devenir un Beatle ou un Engelbert Humperdinck, et les critiques ont essayé de me battre pour devenir Paul McCartney. L’établissement vous irrite – vous tire la barbe, vous frotte le visage – pour vous faire vous battre parce qu’une fois qu’ils vous ont rendu violent, ils savent comment vous gérer. La seule chose qu’ils ne savent pas gérer est la non-violence et l’humour.

Que suis-je censé être, une sorte de martyr qui n’est pas censé être riche? M’ont-ils critiqué quand j’étais un Beatle pour gagner de l’argent? Rétrospectivement, beaucoup d’argent nous est parvenu, et j’en ai dépensé beaucoup, je me suis certainement beaucoup amusé avec ça. Par ignorance, j’en ai perdu beaucoup et j’en ai donné beaucoup par le biais peut-être d’un cœur charitable égaré. Alors pourquoi m’attaquent-ils soudainement pour gagner de l’argent maintenant? Parce que nous étions associés à des causes radicales, au féminisme et au mouvement anti-guerre? Pour être anti-guerre, il faut être pauvre? Il y a beaucoup de socialistes à la Chambre des lords, de quoi parlent-ils? Je veux dire, s’ils veulent un pauvre homme, ils peuvent suivre Jésus. Et il n’est pas seulement pauvre, il est mort!

J’aime juste la télé. Pour moi, il a remplacé la cheminée quand j’étais enfant. Ils ont enlevé le feu, et ils ont installé une télévision à la place, et je suis devenu accro. Yoko était une intellectuelle et elle pensait que la télé était quelque chose qui ne vous dérangeait pas. J’ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Mais la télévision est ce que tout le monde regarde, et la télévision est ce dont tout le monde parle le lendemain au travail. Et si vous voulez savoir de quoi tout le monde, vingt millions d’Américains ou vingt millions de Britanniques parlent samedi soir, c’est ce qu’ils ont vu vendredi soir à la télé. Eh bien, c’est bien de savoir ce que pensent les autres.

La télévision est une fenêtre sur le monde. Quoi qu’il en soit, c’est cette image de nous-mêmes que nous dépeignons. J’étais génial quand j’étais enfant pour rester debout et juste regarder par les fenêtres pendant des heures et des heures et des heures. Le téléviseur fait cela pour moi, sauf que la vue change énormément. Une minute c’est le Saint, la minute suivante c’est une fusée au Vietnam, et c’est très surréaliste. Je laisse le soin de savoir si j’ai le son ou non.

Nous sommes allés en Amérique plusieurs fois et Epstein a toujours essayé de nous dire de ne rien dire sur le Vietnam. Donc, il est arrivé un moment où George et moi avons dit: «Écoutez, quand ils demanderont la prochaine fois, nous allons dire que nous n’aimons pas cette guerre et nous pensons qu’ils devraient sortir tout de suite.

C’est ce que nous avons fait. Jusque-là, il y avait cette politique tacite de ne pas répondre à des questions délicates, même si je lis toujours les journaux, vous savez, les éléments politiques. La conscience continuelle de ce qui se passait me faisait honte de ne rien dire. J’ai éclaté parce que je ne pouvais plus jouer à ce jeu, c’était juste trop pour moi. Bien sûr, le fait d’aller en Amérique a accru ma dépendance, d’autant plus que la guerre se déroulait là-bas.

Tokyo, 30 juin 1966: Eh bien, nous y réfléchissons [Vietnam] tous les jours, et nous ne sommes pas d’accord avec cela et nous pensons que c’est faux. C’est tout l’intérêt que nous prenons. C’est tout ce que nous pouvons faire à ce sujet… et dire que nous n’aimons pas ça.

Toronto, 17 août 1966: Je veux dire, nous ne sommes tout simplement pas d’accord avec la guerre pour quelque raison que ce soit. Il n’y a aucune raison au monde pour que quiconque tue quelqu’un d’autre. Quelqu’un nous tirerait dessus pour l’avoir dit. Nous n’avons pas le droit d’avoir des opinions. Vous avez peut-être remarqué, vous savez?

Memphis, 19 août 1966: Il semble un peu idiot d’être en Amérique et qu’aucun d’entre eux ne mentionne le Vietnam comme si de rien n’était. Les Américains demandent toujours aux gens du showbiz ce qu’ils pensent, tout comme les Britanniques. Peu importe que les gens n’aiment pas nos disques, ou n’aiment pas notre apparence, ou ce que nous disons. Ils ont le droit de ne pas nous aimer. Et nous avons le droit de ne rien avoir à faire avec eux si nous ne le voulons pas, ou de ne pas les considérer. Nous avons tous nos droits, vous savez, Harold.

New York, 22 août 1966: Nous n’aimons pas ça. J’ai suffisamment élaboré. Nous n’aimons tout simplement pas ça. Nous n’aimons pas la guerre. À cette époque, c’était une chose assez radicale à faire, en particulier pour les «Fab Four». C’était la première occasion que j’ai personnellement saisie d’agiter un peu le drapeau. Mais vous devez vous rappeler que je me suis toujours senti refoulé. Nous étions tous tellement pressurisés qu’il n’y avait pratiquement aucune chance de nous exprimer, surtout de travailler à ce rythme, de tourner continuellement et toujours dans un cocon de mythes et de rêves. C’est assez difficile quand tu es César et que tout le monde dit à quel point tu es merveilleux et qu’ils te donnent tous les goodies et les filles, c’est assez difficile de sortir de ça pour dire: «Eh bien, je ne veux pas être roi, Je veux être réel.

Entretien avec Maureen Cleave, Evening Standard, 4 mars 1966: le christianisme disparaîtra. Il disparaîtra et rétrécira. Je n’ai pas besoin d’argumenter à ce sujet; J’ai raison et j’aurai raison. Nous sommes plus populaires que Jésus maintenant; Je ne sais pas lequel passera en premier – le rock’n’roll ou le christianisme. Jésus allait bien mais ses disciples étaient épais et ordinaires. Ce sont eux qui le tordent qui le ruine pour moi. «Les Beatles sont plus grands que Jésus.» Cela a vraiment cassé la scène. J’ai failli me faire tirer dessus en Amérique pour ça. Le Ku Klux Klan brûlait des disques des Beatles et j’étais considéré comme un sataniste. Ce fut un gros traumatisme pour tous les enfants qui nous suivaient.

Conférence de presse de Chicago, 11 août 1966: Si j’avais dit: «La télévision est plus populaire que Jésus», j’aurais pu m’en tirer. À l’origine, je signalais ce fait en référence à l’Angleterre – que nous comptions plus pour les enfants que Jésus, ou la religion, à cette époque. Je ne le renversais pas ou ne le posais pas, je le disais simplement comme un fait. Et c’est en quelque sorte… c’est vrai, surtout plus pour l’Angleterre qu’ici. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs ou plus grands, ou que nous nous comparons à Jésus-Christ en tant que personne ou à Dieu en tant que chose ou quoi que ce soit, vous savez. J’ai juste dit ce que j’ai dit et c’était faux, ou a été mal interprété. Et maintenant c’est tout ça.

D’une certaine manière, nous nous sommes avérés être un cheval de Troie. Les Fab Four sont allés jusqu’au sommet et ont ensuite chanté sur la drogue et le sexe, puis je me suis de plus en plus tourné vers les trucs lourds et c’est à ce moment qu’ils ont commencé à nous laisser tomber. Vous voilà sur scène comme une tante Sally qui attend qu’on vous lance des choses. C’est comme toujours vous mettre à l’épreuve pour voir si vous êtes assez bon pour maman et papa. Vous savez, «Maintenant, allez-vous m’aimer si je me tiens debout et péter et jouer de la guitare et danser et souffler des ballons et obtenir un MBE et chanter ‘She Loves You’? M’aimeras-tu maintenant? [laughs]

Un soir, sur un spectacle dans le sud [Memphis], quelqu’un a lâché un pétard pendant que nous étions sur scène. Il y avait eu des menaces de nous tirer dessus, le Klan brûlait des disques des Beatles à l’extérieur et beaucoup de jeunes membres de l’équipe se joignaient à eux. Quelqu’un a lâché un pétard et chacun de nous s’est regardé, car chacun pensait que c’était l’autre qui avait été abattu. C’était si mauvais. La musique n’était pas entendue. C’était juste une sorte de show bizarre: les Beatles étaient le spectacle, et la musique n’avait rien à voir avec ça. Puis nous avons décidé, plus de tournées; c’est assez de ça. Je ne vais pas le supporter. J’avais vraiment trop peur pour m’en aller. Je pensais: “Eh bien, c’est comme la fin, vraiment.” Il y aura un espace vide dans le futur. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à envisager la vie sans les Beatles – qu’est-ce que ce serait? Qu’est ce que je vais faire? Vais-je faire Vegas? Je veux dire, où vas-tu?

