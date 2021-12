John Lennon laisse un n°1 durable

Lorsque John Lennon est allé au Hit Factory à New York pour enregistrer ce qui est devenu le premier single de son retour à la vie publique avec celui de Yoko Ono, le Double Fantaisie album, la saveur rock’n’roll du morceau était si forte qu’il l’a lui-même qualifié de « Elvis Orbison » chanson. Son esprit optimiste et optimiste contrastait cruellement avec ce que nous savons tous qui s’est passé juste après sa sortie. Sur la carte du 20 décembre 1980, « (Tout comme recommencer » est devenu un n°1 britannique à titre posthume.

Au moment du meurtre brutal et choquant de John le 8 décembre, le single était en train de descendre dans les charts britanniques. Il était entré au n°30 en novembre, sa première apparition sur les best-sellers de son pays d’origine depuis la réédition de « Imaginer » en 1975. « Recommencer » a grimpé au n°20, puis au n°13, puis au n°8, son pic apparent, tombant aux n°10 et n°21 juste avant ces événements fatidiques près du Dakota Building où vivaient John et Yoko à New York.

Comme c’est si souvent le cas lorsqu’une si grande figure de la musique nous quitte, l’impact commercial et culturel du décès de John a été dramatique. La chanson a couru directement au n ° 1 la semaine suivante, puis plus tôt en 1981, « Imagine » lui-même a réapparu pour une course de quatre semaines au sommet.

« (Just Like) Starting Over » est ensuite devenu le dernier single américain n ° 1 de 1980 et le deuxième solo de Lennon en tête des charts là-bas, après 1974 « Tout ce qui vous fait passer la nuit. » Il est resté au sommet tout au long du mois de janvier, au cours d’une course de cinq semaines qui était presque comme une veillée pour le talent irremplaçable que le monde avait perdu. Pour des millions de personnes, le contraste entre la mort de John et l’optimisme contagieux du single de retour qu’il a laissé derrière lui était difficile à supporter.

