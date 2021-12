John Lennon : Plastic Ono Band – Derrière les albums

John, Paul, George et Ringo étaient ensemble depuis près d’une décennie. Ensemble, plus que presque tout ou n’importe qui, ils ont défini les années soixante. En avril 1970, alors qu’ils avaient officiellement « rompu » John Lennon avait 29 ans et trouvait sa propre « voix » – son sens très personnel de l’être musical.

Les Beatles la rupture était considérée par à peu près tout le monde dans le monde comme une catastrophe, mais ce point de vue était largement basé sur l’idée que chaque fan considérait en quelque sorte les Beatles comme leur propriété personnelle, ainsi que comme une entité qui était immobile et permanente , que personne ne pouvait, ou ne devrait, mettre en pièces. La plupart des fans ne pouvaient pas comprendre à quoi ressemblait la vie dans la bulle des Beatles et il était impossible de comprendre le genre de vie et de travail, c’était… être un Beatle.

« Je ne crois pas aux Beatles ; Je crois juste en moi – Yoko et moi. – Les paroles de John de « Dieu »

Il n’y avait aucun espoir de garder le rêve (des Beatles) vivant, mais John était plein d’énergie créative. En novembre 1968, John et Yoko ont sorti trois expériences sonores fascinantes, ainsi que le Live Peace LP qui a été enregistré sur scène à Toronto en septembre 1969 et sorti trois mois plus tard. L’un d’eux, John Lennon/Plastic Ono Band, sorti le 11 décembre 1970 et entré dans les charts britanniques le 16 janvier 1971.

John se sentait passionnément par les albums que lui et Yoko ont réalisés – Musique inachevée n° 1 : Deux vierges, Musique inachevée n° 2 : La vie avec les lions et l’album de mariage. Mis à part leur nature expérimentale, tous les trois sont radicaux, avant-gardistes et innovants ; comme les documentaires audio, ils sont avant tout viscéraux, bruts et honnêtes. À cet égard, ils sont les antécédents musicaux de John Lennon/Plastic Ono Band et de Yoko Ono/Plastic Ono Band. La controverse entourant la couverture de Two Virgins était énorme à l’époque, et il était clair que John et Yoko voulaient être rien de moins que nus dans leur honnêteté.

John avait également eu trois singles à succès avec « Give Peace A Chance », « Cold Turkey » et « Instant Karma! » En juillet 1970, son esprit se tourne à nouveau vers la musique. John et Yoko étaient à Los Angeles après y être allés pour continuer les séances de thérapie primale qui avaient commencé au domicile du couple à Tittenhurst Park au début des années 1970, puis se sont poursuivies à Londres avec le Dr Arthur Janov, un psychothérapeute américain.

John et Yoko sont rentrés de Californie le 24 septembre 1970 et deux jours plus tard, ils ont de nouveau franchi la porte d’entrée familière des studios Abbey Road, prêts à enregistrer les chansons de John ; dont certains avaient été lancés en Angleterre puis travaillés en Californie.

À Abbey Road se trouvaient le vieil ami de John du temps des Beatles à Hambourg, Klaus Voormann qui jouait de la basse, et Ringo Starr à la batterie. Plus tard, ils ont été rejoints par le claviériste Billy Preston, qui avait travaillé sur les sessions de Let It Be, et aussi Phil Spector qui jouait du piano et co-produit l’album avec John et Yoko. Comme l’a expliqué Yoko, « Phil Spector est arrivé bien plus tard : nous l’avons fait nous-mêmes. Si lui, Phil, l’avait fait depuis le début, je suis sûr que cela aurait été un album totalement différent.

« John Lennon/Plastic Ono Band est un dépouillage de l’âme de John. » – Yoko Ono

L’album a été enregistré sur une période de quatre semaines à Abbey Road et à Ascot Sound Studios, le studio que John et Yoko avaient construit à Tittenhurst Park. Les chansons de cet album sont à peu près aussi éloignées que possible du son des Beatles. Oui, il y a la voix distinctive de John et il y a l’étrange clin d’œil sonore au son des Fab Four d’aujourd’hui, mais c’est une musique aussi personnelle que possible.

Enregistré en même temps que John Lennon/Plastic Ono Band est Yoko Ono/Plastic Ono Band, un aperçu de la façon dont John considérait la totalité de sa relation avec Yoko. Comme il chante dans « God », « Je crois juste en moi, Yoko et moi », et il chante également sur sa femme dans « Hold On », « Isolation » et « Love », cette dernière chanson a les empreintes digitales de Yoko. ce. L’inséparabilité de leur amour se reflétait également dans la pochette qui était pratiquement la même. Soniquement, avec John, Klaus et Ringo fournissant la musique de l’album de Yoko, cela montre encore plus l’unité des deux albums.

La chanson d’ouverture de l’album, « Mother », comprend l’observation brûlante « Mère, tu m’as eu, mais je ne t’ai jamais eu », et cela ne s’est pas arrêté là alors que John gémit « Mama ne va pas/Papa ​​rentre à la maison » dans le coda de clôture. Les fans qui ont acheté l’album à sa sortie ont été choqués par ce qu’ils ont entendu, mais dans le bon sens, et ce choc s’est transformé en admiration au fil des décennies, car cet album est devenu l’une des déclarations artistiques les plus audacieuses d’un artiste rock.

Le son dépouillé du Plastic Ono Band est l’accompagnement musical parfait des chansons de confession et d’effusion à nu de John. Il y a « Working Class Hero », un clin d’œil à l’époque de John à l’école, mais comme John l’a dit à Jonathan Cott pour le magazine Rolling Stone en 1980, « Le truc avec la chanson que personne n’a jamais compris, c’est qu’elle était censée être sardonique – elle n’avait rien à voir avec le socialisme, cela avait à voir avec « Si tu veux faire ce voyage, tu arriveras là où je suis, et c’est ce que tu seras. Parce que j’ai eu du succès en tant qu’artiste, et j’ai été heureux et malheureux, et j’ai été inconnu à Liverpool ou à Hambourg et j’ai été heureux et malheureux. Mais ce que Yoko m’a appris, c’est ce qu’est le vrai succès – le succès de ma personnalité, le succès de ma relation avec elle et l’enfant, ma relation avec le monde… et être heureux quand je me réveille. Cela n’a rien à voir avec des machines de roche ou non des machines de roche.

Il y a aussi la tendresse de « Hold On », une chanson qui était un mélange approximatif fait à la fin des sessions que John sentait être assez bon pour inclure… et si bien qu’il l’a fait – c’est un disque parfait. Phil Spector joue un beau rôle de piano sur « Love » et c’est une chanson qui soutient la notion de beauté dans la simplicité ainsi que toute composition de Lennon tout au long de sa carrière.

« Dieu » pour beaucoup de gens est le point culminant de cet album, avec le piano influencé par le gospel de Billy Preston qui ajoute infiniment à l’ambiance de la chanson. Mais ce sont les paroles de John qui en font une déclaration d’une nature intensément personnelle. « Je ne crois pas aux Beatles » ? C’était une déclaration à la fois de blessure et d’intention, John Lennon était un artiste solo. Comme il l’a dit à Jann Wenner peu de temps après sa sortie, « Le rêve est terminé. Je ne parle pas seulement de la fin des Beatles, je parle de la génération. Le rêve est terminé, et je dois personnellement me mettre à la soi-disant réalité.

Il n’y a pas de single à succès traditionnel parmi les chansons de John Lennon/Plastic Ono Band, mais cela n’a pas été écrit dans le but de sortir des singles, c’est un corpus de travail, une déclaration artistique ainsi que personnelle. C’est pourquoi le disque longue durée a été inventé. C’est une musique qui doit être écoutée en une seule séance, considérée, savourée et vénérée.

Malgré cela, il y avait un single sorti de l’album, et c’était Mother, soutenu par la chanson de Yoko « Why », qui a culminé au n ° 43 sur le US Hot 100. L’album a atteint le n ° 8 au Royaume-Uni et le n ° 6 aux États-Unis, après que les critiques se soient alignées pour louer son honnêteté parfois douloureuse. John Lennon/Plastic Ono Band a continué de bien figurer dans les sondages de tous les temps ces dernières années. En 1987, Rolling Stone l’a nommé quatrième meilleur album des 20 dernières années, et leur classement des 500 meilleurs en 2003 l’a placé à la 22e place.

Et enfin… Et c’est ce qui fait que cet album fonctionne à un niveau totalement différent de tant de disques. Écoutez-le par vous-même, dans un endroit où vous pouvez le jouer fort, et vous aurez le sentiment inéluctable d’être dans la pièce avec John et les autres musiciens. Personnel, artistique, et tout simplement génial.

