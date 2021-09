John Lewis fait face à des critiques sur les “salaires de pauvreté”

Les travailleurs ont partagé des lettres décrivant des difficultés financières et ont lancé une pétition ouverte // Les employés de John Lewis et Waitrose ont affirmé qu’ils recevaient moins que le “salaire vital réel” // La suppression des primes du personnel est intervenue alors que l’entreprise cherchait un revirement radical

Le John Lewis Partnership a été confronté à des plaintes pour « salaires de pauvreté » après la suspension des primes du personnel.

Certains employés de John Lewis et Waitrose ont affirmé qu’ils recevaient moins que le «salaire vital réel» de 9,50 £ de l’heure, ou 10,85 £ à Londres.

Les travailleurs ont partagé des lettres décrivant des difficultés financières et ont lancé une pétition ouverte via la plate-forme Organize exhortant l’entreprise à revoir leurs tarifs.

La campagne, qui prétend qu’un travailleur de John Lewis sur cinq ne perçoit pas le vrai salaire vital, a attiré près de 30 000 signataires.

La pétition dit : « Le partenariat John Lewis se targue (et se vend) d’appartenir à ses employés, ce qui est censé en faire une entreprise plus juste et plus éthique.

« Il n’y a rien de juste ou d’éthique à payer vos employés moins qu’un salaire décent. Le Partenariat doit changer cela et payer à tous les Partenaires ce que nous méritons. »

John Lewis a déclaré que le taux horaire pour tous les partenaires non-cadres était de 10,32 £, au-dessus du “salaire vital réel”, pour la majorité du personnel britannique.

Les taux de salaire minimum sont en moyenne 15 pour cent plus élevés que le salaire minimum national officiel.

John Lewis a déclaré qu’il s’était engagé à augmenter le salaire au moins au niveau du salaire vital réel lorsqu’il réaliserait un bénéfice annuel de plus de 200 millions de livres sterling.

Le détaillant subit des turbulences en fermant des magasins et en réduisant ses coûts.

Sa précieuse prime au personnel a été supprimée l’année dernière pour la première fois depuis 1953 et ne sera rétablie qu’en 2022 au plus tôt.

Le détaillant devrait publier ses résultats semestriels la semaine prochaine.

