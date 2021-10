John Lewis Partnership signe un accord de crédit de 420 millions de livres sterling lié à la durabilité

La facilité est fournie par sept banques

John Lewis Partnership a signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable de cinq ans de 420 millions de livres sterling liée à des objectifs environnementaux.

La facilité est fournie par sept banques qui continuent d’offrir un soutien important au propriétaire de John Lewis et Waitrose et à ses plans.

Le financement remplace les facilités existantes de 500 millions de livres sterling, qui doivent expirer à la fin de l’année prochaine.

Selon les termes du nouvel accord, le taux d’intérêt que l’entreprise paie sur l’installation variera selon qu’elle atteint ou non trois objectifs environnementaux sur cinq ans liés à la réduction des émissions de carbone, à la réduction du gaspillage alimentaire et à l’abandon des combustibles fossiles.

Ces objectifs contribuent aux engagements existants du Partenariat en matière de développement durable :

1. Émissions de carbone : être nettes à zéro d’ici 2035

2. Gaspillage alimentaire : réduction de 50 % du gaspillage alimentaire dans Waitrose d’ici 2030, par rapport à une référence de 2018

3. Transport : utilisation finale des combustibles fossiles dans la flotte de transport de l’entreprise d’ici 2030

De plus, John Lewis Partnership a récemment rejoint des entreprises de premier plan en s’inscrivant à la Science Based Targets Initiative Business Ambition pour 1,5°C ainsi qu’à la campagne UN Race to Zero.

« Il s’agit d’un accord important pour le Partenariat. Il est essentiel que les entreprises alignent leur stratégie financière sur leurs objectifs de développement durable afin de lutter contre le changement climatique », a déclaré Bérangère Michel, directrice exécutive des finances de John Lewis Partnership.

« Je suis ravi que le Partenariat respecte ses engagements en matière de développement durable et son objectif en franchissant cette étape très importante, avant le sommet COP26.

« Cette facilité de crédit renforce également les relations solides que nous entretenons avec nos partenaires bancaires, qui continuent de soutenir le Partenariat et nos plans pour les années à venir. »

Le partenariat investit environ 800 millions de livres sterling cette année pour transformer et développer ses marques de vente au détail, tout en se diversifiant dans des domaines tels que les services financiers et les logements locatifs.

