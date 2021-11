Les Portraits ont accusé le grand magasin d’avoir copié leur version d’une chanson

// John Lewis s’engage à faire un don de charité substantiel après une rangée de copieurs

// Le détaillant nie le plagiat mais fera des dons à Mind and Cruse Bereavement Care

John Lewis a promis un don de charité « substantiel » pour mettre fin à une rangée de chansons copiées après avoir été accusé d’avoir « arraché » la chanson qu’il a utilisée dans la publicité de Noël de cette année.

La chaîne de grands magasins a accepté de faire don d’une somme non divulguée à Mind and Cruse Bereavement Care après que la ligne de plagiat a menacé de saper sa campagne publicitaire festive, selon The Mail on Sunday.

John Lewis a d’abord été critiqué par le duo folklorique alternatif The Portraits pour avoir reproduit l’arrangement de leur classique électro-pop de 1985 Together in Electric Dreams.

Les musiciens Lorraine et Jeremy Millington ont déclaré avoir envoyé une reprise de la chanson pour 2020 au détaillant en mars, suggérant que le nouvel arrangement fonctionnerait pour la publicité de Noël de l’entreprise, mais n’ont reçu aucune réponse.

Ils ont poursuivi en affirmant que la version utilisée dans la campagne John Lewis de cette année – qui raconte l’histoire d’un garçon qui se lie d’amitié avec un extraterrestre – a été reproduite à partir de l’arrangement qu’ils ont publié l’année dernière pour une œuvre caritative.

John Lewis a vigoureusement nié toutes les allégations, mais à la suite de pourparlers en cours, a annoncé qu’il ferait des dons « substantiels » aux deux organisations caritatives qui ont reçu les bénéfices de la sortie de 2020.

« Nous partageons des intérêts communs avec les Portraits dans l’amour de la chanson et notre engagement envers les œuvres caritatives », a déclaré un porte-parole.

« Nous sommes heureux de faire un don aux œuvres de bienfaisance choisies par Portraits. »

Les deux parties ont chargé des musicologues d’appuyer leurs cas, avec des résultats très différents.

Le rapport des Portraits indiquait qu’un « ajustement très basique » de la hauteur faisait correspondre les deux versions, tandis que le musicologue de John Lewis était « incapable d’identifier une preuve significative de copie de l’arrangement des Portraits ».

« Notre version d’Electric Dreams est une reprise originale qui a été dûment autorisée par notre agence de publicité, qui a obtenu les licences de droits d’auteur des éditeurs originaux de la piste en notre nom », a ajouté le porte-parole de John Lewis.

« Une marque comme la nôtre ne copierait jamais une autre version de couverture. »

