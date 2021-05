John Lewis s’engage à protéger la forêt tropicale indonésienne de la déforestation | Nature | Nouvelles

Patron de l’Islande: Nous ne sommes pas anti-huile de palme, nous sommes anti-déforestation

Le John Lewis Partnership (JLP), qui possède également Waitrose, a déclaré que les 1 200 acres estimés de forêt ancienne sont l’équivalent nécessaire pour couvrir toute l’huile de palme utilisée dans les produits de marque propre des marques. Marija Rompani, directrice de l’éthique et de la durabilité chez JLP, a déclaré: «Nous savons que les forêts tropicales sont toujours menacées par l’expansion de l’agriculture pour l’huile de palme et d’autres cultures de base, c’est pourquoi nous contribuons à les protéger et à les restaurer.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c’est une étape extrêmement positive vers notre ambition de s’approvisionner en toutes nos matières premières clés de manière durable et d’avoir un impact positif sur les communautés et les paysages dont nous nous approvisionnons.

Cette initiative, en partenariat avec le Forest Conservation Fund, contribuera à protéger la biodiversité dans la forêt de la région du Kalimantan oriental, sur l’île de Bornéo.

Il soutiendra également la communauté autochtone Mului qui détient la propriété légale de la terre.

Le financement par le détaillant aidera à protéger le «nombre important» d’espèces importantes, y compris les singes proboscis et les calaos gravement engagés, qui vivent dans la région.

Charlotte Opal, directrice exécutive du Forest Conservation Fund, a déclaré: «La destruction des forêts tropicales humides pour d’autres marchés se poursuit à un rythme soutenu.

John Lewis s’est engagé à protéger une forêt tropicale en Indonésie dans le but de protéger la biodiversité (Image: Peter Macdiarmid / .)

«Ce nouvel engagement en faveur de la conservation des forêts montre que les utilisateurs d’huile de palme peuvent réellement devenir positifs pour les forêts – non seulement pour éviter la déforestation pour leurs propres chaînes d’approvisionnement, mais aussi pour protéger activement les forêts.»

«Le partenariat John Lewis a franchi une étape très importante et nous espérons qu’il inspirera d’autres entreprises à faire de même.

Tant que l’industrie mondiale ne soutiendra pas activement la conservation à grande échelle, les forêts et les personnes et les espèces qui en dépendent resteront menacées par l’expansion agricole du palmier et d’autres cultures de base. »

Le JLP vise à s’approvisionner en huile de palme dans ses produits à partir de sources certifiées durables et sans déforestation.

La déforestation et la dégradation des forêts continuent de se produire à des rythmes alarmants, selon le rapport sur l’état des forêts des Nations Unies l’an dernier.

Depuis 1990, on estime que 420 millions d’hectares de forêt ont été perdus en raison de la conversion à d’autres utilisations des terres, bien que le taux de déforestation ait diminué au cours des trois dernières décennies.

L’emplacement du village de Mului à la frontière du Gunung Lumut (Image: NC)

Entre 2015 et 2020, le taux de déforestation était estimé à 10 millions d’hectares par an, contre 16 millions d’hectares par an dans les années 1990.

Tanya Steele, directrice générale du WWF, a déclaré que les paysages critiques de l’Amazonie brésilienne et du Cerrado sont en train d’être défrichés pour cultiver des cultures, comme le soja pour l’alimentation animale, qui est ensuite exporté vers des pays dont le Royaume-Uni.

Elle a ajouté: «Non seulement ces habitats riches en nature abritent des espèces que nous savons que les gens aiment et veulent voir protégées, mais ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique.

«Ce que nous achetons ici au Royaume-Uni alimente cette perte de nature partout dans le monde. Nous exportons la majeure partie de notre empreinte environnementale – et les lois britanniques actuelles ne vont pas assez loin pour empêcher cela.

«De nombreuses entreprises prennent déjà des mesures pour s’approvisionner de manière plus durable, en rejoignant des initiatives telles que la Table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO). Mais les initiatives volontaires ne suffisent pas à elles seules. »

Le taux de déforestation a été estimé à 10 millions d’hectares par an entre 2015 et 2020 (Image: KOMPAS-DIONISIUS)

Mme Steele a déclaré que le projet de loi phare du gouvernement britannique sur l’environnement, actuellement soumis au Parlement, donnera «une fois par génération» l’occasion de définir de nouvelles lois ambitieuses pour protéger et restaurer la nature au pays et à l’étranger.

Elle a ajouté: «Nous devons saisir cette chance de retirer les pratiques dommageables pour l’environnement de nos chaînes d’approvisionnement et de nos étagères, en rendant illégale d’ici 2023 l’importation de produits causant la déforestation et la destruction de l’habitat à l’étranger – et aller plus loin pour réduire l’environnement mondial du Royaume-Uni empreinte d’ici 2030.

«L’application de ces nouvelles lois est essentielle si nous voulons protéger les personnes, la nature et la planète – notre seule maison partagée.»

L’initiative soutiendra la communauté autochtone Mului (Image: KOMPAS-SUCIPTO)

Commentaire de Paula den Hartog, chef de file du secteur de l’huile de palme à Rainforest Alliance

L’un des problèmes clés du secteur de l’huile de palme est la déforestation et son impact sur les communautés, les agriculteurs et les travailleurs, en particulier ceux des zones rurales reculées avec de petites exploitations. Ces problèmes exigent que les gouvernements, les entreprises, les ONG, les producteurs, les communautés et les consommateurs prennent chacun leur responsabilité. Nous nous félicitons de l’initiative du John Lewis Partnership visant à garantir que leur chaîne d’approvisionnement est plus durable grâce à la certification RSPO (Table ronde sur l’huile de palme durable), ainsi qu’à l’engagement direct avec les communautés et les producteurs dans les zones vulnérables à la déforestation et à l’exploitation. Cette approche combinée est essentielle pour faire progresser la durabilité dans ce secteur et un bon exemple à suivre pour d’autres entreprises. Pousser une action réelle au niveau du paysage peut aider à sécuriser la forêt ancienne restante et à soutenir la communauté elle-même.

L’interdiction des produits à base d’huile de palme ou l’utilisation de l’huile de palme dans les produits laisse les petits agriculteurs et leurs communautés sans les moyens nécessaires pour gagner leur vie et s’améliorer sur le terrain. Le gouvernement britannique et la Commission européenne travaillent sur une législation de diligence raisonnable obligatoire sur les importations de produits liés à la déforestation. Nous nous félicitons de ces mesures visant à garantir que les pays importateurs d’huile de palme et les entreprises elles-mêmes prennent leur responsabilité de prévenir la déforestation mondiale et de soutenir l’adoption d’une huile de palme produite de manière plus durable.

Nous encourageons également les consommateurs à demander de l’huile de palme certifiée dans leurs produits et soutenons les entreprises qui prennent leurs responsabilités et s’engagent avec leurs fournisseurs et les communautés productrices.

Des organisations comme Rainforest Alliance aident à résoudre les problèmes du secteur de la palme, notamment en travaillant avec les entreprises pour comprendre d’où elles s’approvisionnent. Il les soutient ensuite en s’engageant auprès des petits exploitants agricoles pour les aider à améliorer leur situation économique et à mettre en œuvre des pratiques plus durables. Protéger les forêts en engageant et en responsabilisant les communautés qui en dépendent et en les protégeant est vital pour les petits exploitants agricoles et le secteur dans son ensemble.