John Lewis vend un jeu de société à 30 £ appelé ‘Pandemic’ fabriqué en Chine | Royaume-Uni | Nouvelles

Le jeu, qui simule l’impact mondial d’une maladie virulente, est sorti de nombreuses années avant l’émergence de COVID-19. Cependant, alors que Noël approche à grands pas et que les jeux de société sont un classeur populaire, la décision de l’afficher bien en vue dans une succursale britannique de John Lewis a irrité un acheteur.

Prenant des photos pour souligner leur propos, ils ont déclaré à Express.co.uk : « On pourrait penser que quelqu’un s’arrêterait et penserait aux 5,2 millions de personnes décédées et dirait » peut-être que ce n’est pas approprié ce Noël « . »

Le jeu, au prix de 29,99 £ et destiné aux 10 à l’âge adulte, a été fabriqué en Chine, selon l’étiquette de prix.

Le jeu, qui a été conçu par Matt Leacock, est sorti en 2008, selon le site Web Boardgamegeek, et est vendu par d’autres grands magasins, dont Argos et Debenhams.

Le principe de base du jeu est basé sur plusieurs maladies virulentes qui se déclarent simultanément dans le monde entier.

Les joueurs sont des spécialistes de la lutte contre les maladies dont la mission est de traiter les foyers de maladies tout en recherchant des remèdes pour chacune des maladies avant qu’elles ne deviennent incontrôlables.

La description de Boardgamegeek explique : « Le plateau de jeu représente plusieurs grands centres de population sur Terre.

Si une ou plusieurs maladies se propagent au-delà de la guérison ou si trop de temps s’écoule, les joueurs perdent tous, alors que s’ils guérissent les quatre maladies, ils gagnent tous.

Le nombre « R » de reproduction hebdomadaire de COVID-19 en Angleterre a augmenté et devrait être supérieur à un, les dernières estimations le montrant entre 1,0 et 1,1, a annoncé vendredi l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Un nombre R compris entre 1,0 et 1,1 signifie que pour 10 personnes infectées, elles infecteront en moyenne entre 10 et 11 autres personnes. La semaine dernière, R était estimé entre 0,8 et 1,0.

La croissance quotidienne des infections a été estimée entre -1 pour cent et +2 pour cent, contre -2 pour cent et zéro pour cent la semaine précédente.

Vendredi également, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’une variante de coronavirus nouvellement identifiée se propageant en Afrique du Sud était une préoccupation majeure et considérée par les scientifiques comme la plus importante à ce jour car elle pourrait rendre les vaccins moins efficaces.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que la variante – appelée B.1.1.529 – avait une protéine de pointe qui était radicalement différente de celle du coronavirus d’origine sur lequel les vaccins COVID-19 sont basés.

La variante a également été trouvée au Botswana et à Hong Kong, et la Grande-Bretagne a interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud et de cinq pays voisins.

M. Javid a déclaré à la Chambre des communes : « Il n’y a aucun cas détecté de cette variante au Royaume-Uni pour le moment.

« Mais cette nouvelle variante est d’une grande inquiétude internationale.

« Nous craignons que cette nouvelle variante ne pose un risque substantiel pour la santé publique. La variante a un nombre inhabituellement élevé de mutations. »

Un porte-parole de John Lewis a déclaré à Express.co.uk : « Ce jeu est vendu dans un certain nombre d’autres grands détaillants et a été lancé plusieurs années avant le début de la pandémie de Covid-19. »