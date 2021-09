John Lithgow rejoint Julianne Moore dans le thriller Apple TV+ “Sharper”

Le prochain thriller Apple TV + “Sharper” vient de recevoir un autre poids lourd.

Comme l’a rapporté Deadline, John Lithgow a signé pour jouer dans “Sharper”, le prochain thriller d’Apple Original Films et A24. Lithgow jouera aux côtés de Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith et Briana Middleton.

John Lithgow a rejoint le casting de Sharper, le thriller Apple Original Films et A24 réalisé par le réalisateur de The Crown Benjamin Caron. Julianne Moore, Sebastian Stan, le juge Smith et Briana Middleton sont également à l’affiche de la photo, qui devrait maintenant commencer le tournage principal lundi à New York.

Apple avait initialement annoncé le film et l’implication de Moore en juin. Alors que la plupart des détails sur le projet sont inconnus, la société a révélé que le film “suivait un escroc, joué par Moore, se déroulant dans le monde de l’échelon milliardaire de Manhattan”. En plus de jouer le rôle principal, Moore est également producteur exécutif.

“Sharper” marque le deuxième projet de Moore avec Apple, après la prochaine série limitée très attendue “Lisey’s Story”, un thriller profondément personnel de l’écrivain Stephen King et JJ Abrams’ Bad Robot Productions et Warner Bros. Television, dans lequel Moore sera la vedette. et les producteurs exécutifs, pour une première exclusivement sur Apple TV+.”

Ce sera le deuxième projet de Lithgow avec Apple TV+. L’acteur a récemment signé pour jouer dans le prochain projet de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”. Lithgow jouera aux côtés de Leonardo Dicaprio et Robert DeNiro.

John Lithgow a rejoint le casting de “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, jouant le rôle d’un procureur. Le double nominé aux Oscars fera partie d’un ensemble qui comprend également Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Jesse Plemons.

On ne sait pas encore quand “Sharper” sera diffusé sur Apple TV+. Si vous voulez vous assurer de profiter du film dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le meilleur jeu Pokémon

Quel jeu Pokémon est le meilleur ?

Les jeux Pokémon font partie intégrante du jeu depuis la sortie de Red and Blue sur Game Boy. Mais comment chaque Gen se compare-t-il?