John Lott a tiré à la maison avec un fusil AR-15, a été touché au visage: la police

Un propriétaire a renversé la situation contre un homme qui a utilisé un fusil AR-15 pour tirer sur sa résidence, selon la police de Colorado Springs, Colorado.

Les agents ont déclaré que l’incident s’était produit au bloc 6700 de Montarbor Dr. samedi à 00h56.

« Le CSPD a reçu de nombreux appels au 911 concernant des coups de feu tirés à l’endroit ci-dessus », ont écrit les flics samedi dans leur page de buvard de police. Ils ont dit qu’ils ont trouvé suspect Jean Lott, 34 ans, touché au visage. « Des unités de patrouille ont été envoyées et à leur arrivée, le suspect, identifié plus tard comme John Lott, a été trouvé à l’extérieur de l’endroit, souffrant d’une blessure par balle au visage. »

Les flics ont déclaré avoir appris l’existence d’une «perturbation domestique» au cours de laquelle Lott a étranglé une personne jusqu’à ce qu’elle perde conscience à plusieurs reprises. Cette personne, qui n’a pas été identifiée, s’est enfuie vers une maison voisine et a demandé de l’aide, ont indiqué des agents. L’occupant a laissé la personne entrer dans son logement.

Lott n’avait cependant pas terminé, selon la version policière des événements. Il a ouvert le feu sur la maison avec un fusil de chasse, puis un fusil AR-15, et a tenté d’entrer dans la résidence, ont indiqué des flics. Le propriétaire a toutefois riposté, a indiqué la police.

« Après avoir tiré de nombreuses balles dans la résidence pour tenter d’assassiner les victimes, M. Lott a tenté d’entrer illégalement dans la résidence alors qu’il était armé de l’AR-15 », a écrit la police. « Le propriétaire de la résidence s’était armé d’une arme à feu et en voyant M. Lott tenter d’entrer dans sa résidence, il a tiré une balle frappant M. Lott. »

Ce coup de feu a mis Lott hors de service mais ne l’a pas tué, ont déclaré des officiers. Les flics l’ont arrêté à leur arrivée, ont-ils déclaré.

« M. Lott et la victime des premiers troubles ont été transportés dans des hôpitaux locaux où ils ont été soignés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger », ont écrit les agents. « DVASA [the Domestic Violence/Adult Sexual Assault unit] a été informé et a répondu pour aider à l’enquête.

La police décrit cela comme une affaire d’agression.

