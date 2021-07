John Lydon des Sex Pistols compare l’accord de groupe à un «travail d’esclave» .

John a de nouveau comparu devant la Haute Cour aujourd’hui (Photo: PA)

Au milieu d’une âpre bataille judiciaire avec ses anciens compagnons de groupe, John Lydon – alias Johnny Rotten – a déclaré qu’un accord entre lui et ses anciens compagnons de groupe des Sex Pistols « sentait le travail d’esclave ».

L’accord est au centre d’un litige devant la Haute Cour qui a vu l’ancien batteur du groupe Paul Cook et le guitariste Steve Jones poursuivre l’ex-chanteur du groupe punk pour permettre à leurs chansons d’être utilisées dans la série télévisée Pistol.

La série en six parties est réalisée par Danny Boyle, avec Game Of Thrones Maisie Williams, et devrait être diffusée l’année prochaine. Il est basé sur un mémoire de Jones de 2016 intitulé Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.

Jones et Cook soutiennent que, selon les termes d’un accord de membre de bande (BMA) conclu en 1998, les décisions concernant les demandes de licence peuvent être déterminées sur la base des « règles de la majorité ».

Cependant, Lydon, qui a déjà déclaré au Sunday Times qu’il pense que la série est la « merde la plus irrespectueuse que j’aie jamais eu à endurer », a contesté l’idée et a fait valoir que les licences ne peuvent pas être accordées sans son consentement.

Témoignant mercredi au Rolls Building de Londres, Lydon a déclaré que les Sex Pistols avaient jusqu’à présent réussi à se mettre d’accord sur la manière de mener leurs affaires à l’unanimité.

Le chanteur a partagé une déclaration de témoin (Photo: PA)

Dans une déclaration de témoin devant le tribunal, il a déclaré: «Le BMA n’a jamais été appliqué dans quoi que ce soit que nous ayons fait depuis 1998.

” Cela semble également complètement inutile car il ne sert à rien que je sois ici ou ne l’ai jamais été s’il est vrai que je peux simplement être complètement mis en minorité par les intérêts de tous dans un camp de gestion … et il n’y a aucun moyen de contourner cela.

«C’est comme un piège ou une prison totale et ma crainte est qu’ils exigent que j’accepte de céder les droits d’un documentaire dramatique auquel je n’ai pas accès.

« Pour moi, ça sent une sorte de travail d’esclave.

Il a ajouté: «Je ne comprends pas comment Steve et Paul pensent qu’ils ont le droit d’insister pour que je fasse quelque chose avec lequel je suis si moralement en désaccord sans aucune implication.

Steve Jones, John Lydon, Glen Matlock et Paul Cook des Sex Pistols (Photo: PA)

‘C’est exaspérant pour moi. Il a toujours été qu’en ce qui concerne toutes les décisions concernant la musique et l’imagerie des Sex Pistols, elles sont unanimes.’

Edmund Cullen QC, représentant Jones et Cook, a suggéré à Lydon que sa référence au «travail d’esclave» est un signe de «à quel point vous regrettez d’avoir signé le BMA».

L’avocat a également déclaré: “Étant donné que vous considérez cela comme du travail d’esclave, vous ferez tout ce qu’il faut pour essayer de vous en sortir.

“Vous ferez tout ce qu’il faut jusqu’à et y compris en donnant de faux témoignages.”

Lydon a répondu : « Une fausse preuve ? Je suis désolé, comment ? Où?’

Il a également déclaré: “Je ne pense pas que la BMA s’applique et je résisterais donc à cela. Je n’ai pas demandé ce procès, il m’a été amené, donc je vais naturellement me défendre.

Le rockeur d’Anarchy In The UK, Lydon, a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre les documents juridiques et qu’ils le “terrifiaient”, ajoutant: “Il est évident que je ne comprenais pas ce qu’était le BMA.”

Il a déclaré que cela n’avait “jamais été évoqué” auparavant au cours de leurs années de collaboration et a ajouté: “L’unanimité est ce qui a fait de ce groupe une entreprise prospère.”

Les Sex Pistols se sont formés en 1975 et se sont dissous en 1978, mais ont donné des spectacles ensemble à plusieurs reprises depuis lors, le plus récemment en 2008.

En preuve mardi, Cook a admis que les Sex Pistols étaient probablement «partis pour de bon» après que lui et Jones eurent intenté une action en justice.

La semaine dernière, Jones a déclaré au tribunal qu’il pensait que Lydon était ” un total d ** k “, mais a ajouté: ” Il ne s’agit pas du tout de mettre quelqu’un dans cette série télévisée. “

L’avocat de Jones et Cook, Cullen, a précédemment déclaré au tribunal que la réclamation de ses clients concernait uniquement Lydon. Il a déclaré dans des observations écrites que le membre original du groupe, Glen Matlock, qui a été remplacé par Sid Vicious, et les représentants de la succession de Sid Vicious, décédé en février 1979, soutiennent leur position.



