John Lydon qualifie la récente décision de poursuite sur les pistolets sexuels de « so destructrice »

SEX PISTOLETS leader Jean Lydon a exprimé son inquiétude et sa consternation après avoir perdu une bataille juridique sur le droit d’utiliser les chansons du groupe dans la prochaine mini-série biopic sur les légendes punk britanniques.

“Pistolet” est une série de six épisodes sur SEX PISTOLETS guitariste Steve Jones. C’est basé sur Jonesmémoire de 2018 “Lonely Boy : Contes d’un pistolet sexuel” et il est dirigé par prix de l’Académie gagnant Danny Boyle, qui est producteur exécutif et réalisateur.

Jones et ancien SEX PISTOLETS le batteur Paul Cook ont fait valoir devant le tribunal qu’un accord qu’ils ont signé avec Lydon signifiait que les décisions concernant les demandes de licence pouvaient être déterminées sur la base de “règles majoritaires”.

Lydon, pour sa part, que l’entente des membres n’avait pas été appliquée depuis sa signature il y a plus de 20 ans et que « toutes les décisions » concernant l’utilisation de SEX PISTOLETS la musique et l’imagerie avaient été faites avec un accord « unanime ».

Cependant, un juge a statué plus tôt dans le mois que le contrat était valide et actif, et que la majorité du groupe pouvait annuler le veto de n’importe quel membre.

Dans une nouvelle déclaration publiée sur son site Web officiel, Lydon – mieux connu comme son alter ego Johnny pourri — affirme n’avoir pris connaissance que de l’annonce de “Pistolet” heures avant sa création, et il n’avait aucune idée de la façon dont le groupe y serait représenté.

“En janvier de cette année, quelques jours avant une annonce dans la presse mondiale, Jean Lydon a été informé de l’utilisation proposée de SEX PISTOLETS enregistrements d’une série télévisée en six parties basée sur un livre écrit par Steve Jones“, lit-on dans le communiqué. “Le projet était en gestation depuis des années. Malgré cela, Jean Lydon n’a reçu qu’un préavis de quelques heures de ce qui devait être annoncé.

“C’est compréhensible, John, en tant que force créatrice de la SEX PISTOLETS voulait savoir comment il allait être dépeint et ses œuvres musicales allaient être utilisées pour donner de la crédibilité à la série. Malgré avoir demandé des détails sur le script ou le scénario, John ne connaît toujours pas ces détails.

“Jean Lydon n’a pas demandé les procédures récentes. Il lui a été demandé d’autoriser le SEX PISTOLETS travaux à utiliser sans aucune consultation ou implication préalable dans le projet. Il a pris position par principe pour ce qu’il considère comme l’intégrité de la SEX PISTOLETS héritage et s’est battu pour ce qu’il croyait et continue de croire être juste.

« Depuis plus de 23 ans, le SEX PISTOLETS ont fonctionné sur la base d’une prise de décision unanime. Les Disney production est la première fois que l’approche unanime est ignorée.

« Il est décevant qu’un juge de la Haute Cour ait décidé que Jean Lydon est lié par un accord sans date signé en 1998, qui impose au SEX PISTOLETS une règle de majorité à la place du processus de prise de décision unanime qui a été suivi pendant 23 ans.

“Pour l’avenir, il existe une grande incertitude quant à ce que l’approche de la règle de la majorité pourrait faire pour diluer et déformer la véritable histoire et l’héritage de la SEX PISTOLETS. Le temps nous le dira.

“Peu importe Disney le fait, il le fait sans l’implication ou l’approbation créative de John. Jean est impuissant à empêcher toute déformation de la véritable histoire de la SEX PISTOLETS et quels que soient les résultats, ils seront uniquement au gré de la majorité.

“Dans JohnLes mots de ‘Je suis le chanteur et auteur-compositeur, le leader, l’image, tout, vous l’appelez. Je l’ai mis là-bas. En quoi cela n’est-il pas pertinent ? C’est ahurissant pour moi. C’est tellement destructeur pour ce qu’est le groupe et je crains donc que l’ensemble du projet ne soit extrêmement négatif. Comment peut-on penser que cela peut se dérouler sans me consulter et traiter de ma vie personnelle et de mes problèmes à ce sujet, sans aucun contact significatif avec moi avant que le projet ne soit annoncé au monde. Je ne pense pas qu’il y ait même des mots que je puisse proposer pour expliquer à quel point c’est fallacieux. Comme je l’ai dit dans les paroles de L’Ordre de la Mort, c’est ce que vous voulez, c’est ce que vous obtenez…'”

Le mois dernier, cuisiner a déclaré au tribunal que lui et les autres membres de SEX PISTOLETS avait « toujours voulu travailler en harmonie » mais a été contraint de porter plainte contre Lydon afin de permettre à la musique du groupe d’être utilisée dans l’émission télévisée. Il a ajouté que Lydon “peut être un personnage difficile et aime toujours sentir qu’il a le contrôle” et a expliqué que “l’accord sur les règles de la majorité” n’avait jamais été utilisé auparavant parce que “je pensais que notre relation avec John deviendrait pire quand nous l’utilisions”.

“Peut-être Steve et j’ai été trop gentil pour John au fil des ans en essayant de maintenir de bonnes relations et que nous aurions dû être plus durs”, a-t-il déclaré.

“Je suis mécontent qu’il se comporte comme ça sur un projet personnel important pour Steve, d’autant plus que nous avons toujours soutenu ses projets personnels.”

En avril, Lydon a réagi aux coups de publicité faisant la promotion “Pistolet”, récit Les temps du dimanche: “Je pense que c’est la merde la plus irrespectueuse que j’ai jamais eu à endurer. Je veux dire, ils sont allés jusqu’à engager un acteur pour me jouer mais sur quoi travaille l’acteur ? Certainement pas mon personnage. Ça ne peut aller nulle part autre [but court].”

Lydon a également affirmé qu’il n’avait jamais été contacté par Boyle À propos “Pistolet” même si les deux s’étaient rencontrés lors des préparatifs de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2021.

Il a ajouté: “Désolé, vous pensez que vous pouvez faire ça, comme marcher sur moi – ça n’arrivera pas. Pas sans un énorme, énorme putain de combat. Je suis Johnny, vous savez, et quand vous interférez avec mes affaires, vous allez avoir la fin amère de mes affaires en conséquence. C’est une honte.”

Un porte-parole de la “Pistolet” la production a dit Les temps du dimanche cette Boyle tendu la main à Lydonde la société de gestion à propos de la série prévue, mais “en fin de compte, le contact direct a été refusé”.

“Pistolet” a été créé par Craig Pearce et écrit par Pearce et Frank Cottrell Boyce.

Jones, Boyle et Pearce servir de producteurs exécutifs aux côtés Gail Lyon, Anita Camarata, Tracey Seaward, Paul Lee, J’espère que Hartman et Wiip. La série est produite par Productions FX.

Ancré par Jonesmémoire de , qui offre une nouvelle perspective sur l’une des plus grandes histoires du rock, “Pistolet” se déplace des domaines du conseil de l’ouest de Londres, à Vivienne Westwood et Malcolm McLarenla célèbre boutique SEX de Kings Road, à la controverse internationale qui a suivi la sortie de “Ne vous occupez jamais des conneries”, qui est souvent répertorié comme l’un des albums les plus influents de tous les temps. Leur single “Dieu sauve la reine” a été interdit par le BBC et atteint le n ° 1 sur le Royaume-Uni NME graphique, mais est apparu au n ° 2 sur le graphique officiel des singles au Royaume-Uni, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles la chanson avait été délibérément écartée de la première place. Pour la seule fois dans l’histoire des charts, la piste a été répertoriée comme un blanc, pour éviter d’offenser la monarchie.

“Pistolet” étoiles Toby Wallace (“Babyteeth”, “Infortune Aiguë”) comme Steve Jones, Anson Boon (“Crawl”, “1917”, “Blackbird”) comme Jean Lydon, Louis perdrix (“Enola Holmes”, “Medici”) comme Sid vicieux, Jacob Slater comme Paul Cook, Fabien Frankel (“Le Serpent”, “NYPD Blue”) comme Glen Matlock, Dylan Llewellyn (“Derry Girls”) comme Wally Rossignol, Sydney Chandler (“Ne t’inquiète pas chérie”) comme Chrissie Hynde, Emma Appleton (“The Witcher”, “Traitors”) comme Nancy Spungen, et Maisie Williams (“Game Of Thrones”) comme icône punk Jordan.