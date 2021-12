John Madden a fait une grande chose avant sa mort

John Madden a fait une grande chose avant de mourir mardi matin. Selon USA Today Sports, le légendaire entraîneur et diffuseur de la NFL a regardé le documentaire All Madden avec sa famille et ses amis le jour de Noël. Le documentaire, produit par Fox Sports, traite de la vie et de la carrière de Madden et de la façon dont il est devenu une icône de la NFL.

« John a demandé à le voir », a déclaré mercredi le directeur de All Madden, Joel Santos, à USA TODAY Sports. « C’était notre souhait d’en faire un cadeau pour lui et sa famille le jour de Noël. » Le processus de réalisation du film a commencé il y a 10 mois avec Santos et Tom Rinaldi, qui travaille pour Fox Sports et est l’autre réalisateur du documentaire. All Madden présente des interviews de Madden ainsi que de Lawrence Taylor, Bill Belichick, Tom Brady et Joe Montana, entre autres.

« Nous sommes vraiment stupéfaits par le timing et navrés », a déclaré Rinaldi. « L’autre côté de notre chagrin est notre incroyable gratitude que John ait pu voir cela. » Rinaldi est allé dire « Maintenant que John est décédé, je ne pense pas que j’exagère en disant que toutes ces personnes qui se sont assises avec nous et ont partagé leur temps, leurs pensées et leur cœur, se sentent d’autant plus grandes d’avoir fait alors. »

Madden est devenu l’entraîneur-chef des Oakland Raiders (maintenant Las Vegas Raiders) en 1969 et y a passé 10 saisons. Il a mené les Raiders aux séries éliminatoires à huit reprises et a remporté le Super Bowl en 1976. Une fois que Madden a pris sa retraite d’entraîneur, il s’est lancé dans la radiodiffusion et a travaillé pour CBS, Fox, ABC et NBC tout en remportant 16 Emmy Awards. Et en cours de route, Madden est devenu le visage de la série de jeux vidéo EA Sports Madden NFL qui se poursuit aujourd’hui.

« La famille Raiders est profondément attristée par le décès du légendaire John Madden », ont déclaré les Raiders dans un communiqué. « Peu d’individus ont autant contribué à la croissance et à la popularité du football professionnel que l’entraîneur Madden, dont l’impact sur le jeu à la fois sur et en dehors du terrain était incommensurable. … Madden a cimenté son rôle d’icône du football dans la cabine de diffusion, servant de un analyste de couleur de premier plan pour les quatre principaux réseaux de télévision – CBS, FOX, ABC et NBC. Son travail sur Monday Night Football, la création de l’équipe annuelle All-Madden et son rôle dans la série de jeux vidéo Madden NFL ont fait le nom de Madden synonyme de football professionnel. »