John Madden a rendu la bière légère légitime

John Madden maîtrisait de nombreux métiers. Ses réalisations ont duré des décennies. Sa voix, son nom, son coaching – tous ont affecté d’innombrables vies à travers un large éventail d’horizons et de personnalités. Il a été un entraîneur-chef de la NFL qui a connu un grand succès. Il était une source de confiance et de légèreté dont les contributions au stand d’annonce auraient été ridicules ou éhontées s’il n’avait pas le CV pour les étayer.

Il faisait partie d’une équipe de visionnaires qui a changé notre façon de voir les jeux vidéo de sport. Il était l’homme qui a présenté une délicatesse régionale de Thanksgiving de trois oiseaux entassés les uns dans les autres à un public national. Et il était une force motrice qui a contribué à changer le paysage de la fabrication de la bière américaine.

Miller Lite a vu le jour en 1973 avec un problème ; il devait vendre une bière moins calorique avec un goût moins robuste à un public de buveurs majoritairement masculin et conditionné par des années de publicité selon laquelle des bières plus lourdes étaient la récompense d’une dure journée de travail. Leur réponse était une gamme d’anciennes stars du sport, troquant la virilité et la reconnaissabilité de longues carrières pour construire une cache pour une boisson qui était, sans aucun doute et littéralement, une pâle imitation des bières qui l’ont précédée.

Le premier pitchman de la marque était l’ancien New York Jet Matt Snell. De là, des athlètes comme Bubba Smith, Joe Frazier et Mickey Mantle. Mais ces gars-là étaient des surhommes par rapport au groupe de Joes Miller moyen qui courtisait avec une bière facilement ridiculisée. Ils avaient besoin d’un personnage qui suintait de respectabilité tout en étant tout à fait comparable aux Américains normaux.

Entrez John Madden, hors du jeu d’entraîneur et à la recherche de la prochaine étape de sa carrière. En 1980, sa carrière de commentateur en herbe l’a amené à appeler des jeux de niveau inférieur à des émissions régionales. Miller Lite l’a remis sur la scène nationale :

Madden a signé avec Miller Lite cet hiver et reste l’un des porte-parole les plus reconnaissables de la marque, même s’il n’est pas apparu dans une nouvelle publicité depuis plus de 25 ans. Il était exactement ce que l’entreprise recherchait ; une voix crédible et reconnaissable prête à se moquer de lui-même d’une manière ahurissante qui a rehaussé à la fois son profil et le produit qu’il présentait.

C’est un accord qui n’a presque jamais eu lieu. Voici ce qu’il a dit à Brandon Wenerd de BroBible en 2016, la même année où Lite a ramené ses débuts en 1980 pour annoncer l’introduction des bouteilles Steinie de retour cette année-là :

« J’ai dit » J’ai été l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland pendant 10 ans… J’ai joué et entraîné des matchs de saison régulière, des matchs éliminatoires, des matchs de championnat, des matchs du Super Bowl, des matchs du Pro Bowl – les plus grands matchs du monde. Comment plus de gens peuvent-ils me connaître ?’ » « Il a dit : « croyez-moi simplement, ils le feront ». » La voix familière de Madden s’interrompt avant un moment de révélation. « Et ils l’ont fait ! Je suis passé de John Madden, l’entraîneur, à John Madden, le gars de Miller Lite qui brise le mur. C’était tellement gros que je ne les ai pas crus. Et puis après que je sois entré dans la publicité, tu fais juste partie de l’équipe. C’était une expérience incroyable. «C’était un pont vers cette vie d’entraîneur. Et puis les publicités m’ont amené à la télévision en tant qu’analyste. Et puis, bien sûr, j’ai fait ça le reste de ma carrière jusqu’à ma retraite »,

Madden n’était pas le seul entraîneur légendaire à jouer dans ces publicités – la légende de Boston Red Auerbach et une foule de légendes des Celtics ont filmé une publicité qui est sortie la même semaine en décembre 1980 – mais il était le plus mémorable. Bientôt, l’entraîneur de balle costaud perçait les murs comme un homme beige Kool-Aid capable de souligner la couverture de Tampa Two.

Le statut de Madden en tant qu’extraordinaire pitchman de bière légère n’avait d’égal que Bob Uecker – un autre diffuseur célèbre connu pour son statut d’autodérision de tout le monde. Les bières légères ont gagné en statut jusqu’à ce qu’elles égalent, puis dépassent, leurs homologues corsées des plus grands brasseurs du pays. Miller Lite a fait de sa société basée à Milwaukee le deuxième brasseur aux États-Unis.

Ces publicités, soutenues par un budget colossal et un saupoudrage massif sur les principales émissions sportives pendant des décennies, ont fonctionné exactement comme l’avaient espéré les dirigeants qui les avaient imaginées. Aujourd’hui, les trois bières les plus vendues – et quatre des cinq premières – sont des bières légères. Bud Light, Miller Lite et Coors Light ont vendu plus de 53 millions de barils de bière à eux deux rien qu’en 2019. Les spots autrefois dédiés à un gars comme Madden vantant le fait que la bière légère avait le goût de la bière se sont transformés en bière légère proclamant la supériorité sur les autres dans une bataille pour des parts de marché massives.

En fin de compte, la saga s’est déroulée comme la plupart des choses le font avec Madden. Il est entré, a pris un produit qui existait déjà et l’a poussé vers de nouveaux sommets.

Madden n’a pas créé de bière légère, mais il l’a légitimée. Il n’était pas la première célébrité sportive à faire une publicité pour la bière, mais il s’est approprié le genre. Et comme les Raiders ou les jeux vidéo de sport ou la cabine de commentaires, il a laissé une empreinte surdimensionnée sur la façon dont les Américains consomment le produit qu’il colportait. Madden n’était pas un vendeur, mais il vendait toujours.

Même, semble-t-il, à 80 ans et bien après avoir tourné son dernier spot pour Miller Lite.

« C’était énorme », a déclaré Madden à Wenerd il y a cinq ans. « Cela a changé la donne pour moi, ça a changé la donne pour les buveurs. Je veux dire, de la bière légère – c’était il y a 40 ans. Les gens ne connaissaient pas la bière légère. C’était tout. C’est moins copieux, c’est bon.