John Madden décède à 85 ans

John Madden, une légende de la NFL qui fait partie du Temple de la renommée et qui est l’homonyme de la série de jeux vidéo Madden NFL d’EA, est décédé. Il avait 85 ans.

Madden est décédé mardi matin, a confirmé la NFL, comme le rapporte l’Associated Press. Madden a entraîné les Raiders d’Oakland à un grand succès, y compris une victoire au Super Bowl en 1976.

RUPTURE: L’entraîneur du Temple de la renommée devenu animateur John Madden, dont les appels exubérants combinés à des explications simples ont fourni une bande sonore hebdomadaire aux matchs de la NFL pendant trois décennies, est décédé mardi matin à l’âge de 85 ans, a annoncé la NFL. https://t.co/8sSXhqqWz4 – The Associated Press (@AP) 29 décembre 2021

Après s’être retiré de l’entraînement avec le deuxième pourcentage de victoires le plus élevé de tous les entraîneurs (derrière le légendaire Vince Lombardi), il est devenu analyste de la NFL et a remporté plusieurs prix Emmy, avons-nous rapporté en 2009. Les déplacements lourds exigés par le travail de diffusion de Madden a été aggravée par une peur sévère de l’avion, ce qui a conduit l’analyste à conduire d’une destination à l’autre dans un camping-car truqué appelé « The Madden cruiser ».

En 2016, Madden aidait toujours avec la série de jeux vidéo.

EA Sports n’a pas encore publié de déclaration ou de commentaire concernant le décès de Madden. Continuez à vérifier avec GameSpot pour les dernières.

