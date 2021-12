John Madden, entraîneur et animateur légendaire de la NFL, décédé à 85 ans

John Madden, le légendaire entraîneur et animateur de la NFL qui est membre du Temple de la renommée du football professionnel, est décédé subitement mardi matin, a annoncé la ligue. Il avait 85 ans. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais cela survient quelques jours après la première de son documentaire All Madden sur Fox.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Oakland Raiders et diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué. Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était football. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. » Cette histoire se développe.

Madden était l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland de 1969 à 1978. Au cours de ses 10 saisons avec les Raiders, Madden a remporté 103 matchs, a mené l’équipe à un match de championnat de l’AFL, six matchs de championnat de l’AFC et un titre au Super Bowl en 1976. La pire saison de Madden avec les Raiders était sa dernière saison en 1978 quand ils sont allés à 9 -sept. Il a le meilleur pourcentage de victoires (0,763) pour n’importe quel entraîneur-chef de la NFL qui a entraîné au moins 100 matchs.

Une fois que Madden a pris sa retraite d’entraîneur, il a fait la transition vers la cabine de diffusion. Il a travaillé comme analyste de télévision pour CBS Sports de 1979 à 1993. Il a ensuite rejoint Fox Sports en 1994 et y est resté jusqu’en 2001. Madden a travaillé pour ABC Sports et a été commentateur pour Monday Night Football. Et de 2006 à 2008, Madden a déménagé sur NBC Sports pour être le commentateur de Sunday Night Football.

Mais la jeune génération connaît Madden pour ses jeux vidéo. Depuis 1988, le nom de Madden est utilisé pour le jeu vidéo de football EA Sports Madden NFL. En 2012, Madden a déclaré à Grantland que la série Madden NFL était un moyen pour les gens d’apprendre le jeu et de participer au jeu à un niveau assez sophistiqué. » Madden laisse dans le deuil sa femme Virginia et ses deux fils Joseph et Michael.