John Madden, entraîneur et animateur légendaire de la NFL, est décédé

L’ancien entraîneur-chef des Oakland Raiders, John Madden, salue la foule avant le match préparatoire du Temple de la renommée AFC-NFC à Canton, Ohio, en 2006. (Matt Sullivan/.)

John Madden, ancien entraîneur-chef des Oakland Raiders, diffuseur de la Ligue nationale de football (NFL) et homonyme de la franchise de jeux vidéo Madden NFL est décédé mardi soir à l’âge de 85 ans.

Madden a joué au football et au baseball à l’université et a été repêché par les Eagles de Philadelphie, mais a subi une blessure au genou mettant fin à sa carrière avant le début de la saison régulière de son année recrue. Il est ensuite devenu l’entraîneur-chef des Raiders – un poste qu’il a occupé de 1969 à 1978 – et a remporté le Super Bowl en 1976.

Son record de carrière en tant qu’entraîneur était de 103-32-7, donnant à Madden l’un des meilleurs pourcentages de victoires de l’histoire de la ligue.

Après avoir quitté les Raiders, Madden est passé à un rôle de diffusion de plusieurs décennies chez CBS, FOX, ABC et NBC. Il a appelé son dernier match au Super Bowl en 2009.

Malgré sa carrière au Temple de la renommée, Madden est peut-être mieux connu pour être la figure principale de la franchise de jeux vidéo Madden NFL, qui a réalisé des milliards de dollars de ventes depuis sa création en 1988.

Il laisse dans le deuil sa femme Virginia — qu’il a épousée en 1959 — et ses fils, Joseph et Michael.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Lien source