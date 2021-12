John Madden est décédé à l’âge de 85 ans

NFL.com a apporté la grave nouvelle que John Madden est mort. Il avait 85 ans et aucune cause n’a été donnée pour le moment.

Dans un communiqué, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a présenté ses condoléances à la famille de Madden et a tenté d’honorer l’impact gigantesque qu’il a eu sur le jeu : « Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était le football. Il était une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. . Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

John Madden était une véritable légende du football, que ce soit en tant qu’entraîneur ou commentateur. Son amour pour le jeu était contagieux et a contribué à faire de la NFL ce qu’elle est aujourd’hui. Il a également joué un rôle essentiel dans l’élaboration des jeux Madden NFL, qui ont commencé en 1998 et ont agi comme un outil éducatif sophistiqué pour le jeu à ses yeux. La franchise s’est avérée être l’une des plus durables de l’histoire du jeu, une approximation précise du sport qui est devenu un phénomène à part entière.

Une déclaration distincte d’EA via son compte Twitter a également pleuré la perte de Madden. « Aujourd’hui, nous avons perdu un héros. John Madden était synonyme de football pendant plus de 50 ans », indique le communiqué. «Un humble champion, un enseignant volontaire et un entraîneur pour toujours. Nos cœurs et nos condoléances vont à la famille, aux amis et aux millions de fans de John. »

Madden laisse dans le deuil Virginia sa femme et ses fils Michael et Joseph.