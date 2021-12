John Madden et Pat Summerall avaient l’habitude de parier sur « Murder, She Wrote »

John Madden était un entraîneur gagnant du Super Bowl et l’homonyme de l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés.

Mais là où il excellait vraiment (il était génial dans tout ce qu’il faisait), c’était dans la cabine de diffusion appelant des jeux pour CBS, FOX, ABC et NBC au cours de sa carrière légendaire. Il doit être le meilleur pour le faire et les choses qu’il a dites pendant ces matchs n’avaient pas de prix.

Lui et Pat Summerall ont travaillé côte à côte pendant de nombreuses années et sont l’un des meilleurs couples de l’histoire de la diffusion sportive. Cette vidéo ci-dessous de Madden parlant de la façon dont ils parieraient sur combien de temps Summerall pourrait faire une pause tout en faisant la promotion du nouvel épisode de « Murder, She Wrote » chaque semaine pendant qu’ils étaient sur CBS est un bon rappel de combien ces gars se sont amusés et combien plaisir que nous avons eu à les regarder.

Tellement bon.

RIP, John Madden.