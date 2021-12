John Madden était le plus grand professeur de football américain

L’une des choses les plus cool à propos de John Madden, c’est qu’il était un universitaire. Ce fut une brève course, mais quand même. En 1979, après que Madden a quitté son poste d’entraîneur-chef des Oakland Raiders, il a été embauché par l’Université de Californie à Berkeley pour enseigner un cours de perfectionnement intitulé « Man to Man Football ». Les élèves de Madden avaient regardé le football à la télévision. Maintenant, ils voulaient comprendre comment cela fonctionnait.

Le professeur Madden se tenait devant un tableau qui ressemblait au Telestrator qu’il utilisa plus tard à la télévision. Madden a dessiné des X et des O et a soigneusement étudié les visages de ses élèves. « Je voulais voir à quel moment je les ai perdus », m’a-t-il dit des années plus tard. Madden essayait de trouver le moyen le plus simple d’expliquer un jeu complexe. Il transformait les fans de football passifs en fans intelligents. Au cours des 30 années suivantes, Madden a effectué le même tour à la télévision chaque semaine.

Lorsque Madden est décédé mardi matin à l’âge de 85 ans, les nécrologies ont évoqué ses trois grandes carrières : entraîneur de football, animateur, tsar du jeu vidéo. En fait, ce sont tous la même carrière. John Madden était le plus grand professeur de football du 20e siècle et probablement de celui-ci aussi.

Le génie de Madden était sa façon d’enseigner le football. Ces booms, cette aura déboutonnée de gars ordinaire – tout cela était une invitation. Cela donnait l’impression que la salle de classe de Madden était un endroit sûr, où vous deveniez un peu plus intelligent et où le professeur n’agirait jamais comme s’il était plus intelligent que vous.

Madden était un excellent entraîneur des Raiders : il a remporté un Super Bowl et 103 matchs en 10 saisons. Mais le travail l’a presque détruit. Il a pris sa retraite pour de bon à 42 ans. « Je suppose qu’il n’y a qu’un nombre limité de coups que vous pouvez prendre dans votre casier émotionnel », a-t-il déclaré.

En 1981, Madden est devenu le numéro un de CBS. 1 analyste de la NFL. À l’époque, le poids lourd en titre des analystes de la télévision était Howard Cosell de Monday Night Football sur ABC. Madden et Cosell étaient des foils parfaits. Ils ont parlé différemment : Cosell a montré son pouvoir de parole tandis que Madden a ramené le discours au niveau du bar des sports. Cosell et Madden avaient des idées complètement différentes sur la façon dont un match de football devait être annoncé.

Cosell pensait que Monday Night était le meilleur lorsqu’il se concentrait sur les grandes histoires et les grandes personnalités et sur les subtilités du jeu. « Il aurait été impossible de créer une institution au niveau du Monday Night Football avec beaucoup de bavardages insipides sur la défense 4-3 », a écrit Cosell.

Madden pensait que la défense 4-3 était un grand drame. La télévision n’avait tout simplement pas trouvé le bon professeur pour l’expliquer.

Madden s’est fait ce professeur. C’était une tâche monumentale en 1981. Un public qui frôlait encore les pages sportives des journaux savait peu de choses sur le fonctionnement du football. Madden enseignait l’Amérique tout en enseignant au personnel de CBS, reprogrammant les prises de vue des caméras réseau et les angles de relecture afin qu’ils fonctionnent de concert avec son esprit.

Le CBS Chalkboard (un précurseur du Telestrator) a été développé pour que Madden puisse dessiner une pièce à l’écran, tout comme il l’avait fait à Berkeley. Lorsqu’un porteur de ballon s’est libéré pour un long touché, Madden a demandé aux téléspectateurs de regarder une rediffusion d’un bloc clé afin qu’ils puissent comprendre comment le dos s’est relâché. Il a dit un jour à un réalisateur : « Vous ne me montrez jamais une rediffusion avec juste un gars qui court avec le ballon à la main, vous pouvez vous attendre au silence. »

Les images devaient signifier quelque chose. Ils devaient enseigner le football au spectateur. Mais l’éducation était prudente et subtile, comme si Madden, vêtu de son blazer CBS, regardait hors de la télévision et étudiait nos visages dans nos tanières. Est-ce que c’était trop sur la défense de zone pour vous ? Ne t’inquiète pas. Je vais l’expliquer à nouveau. Cette fois, avec plus de blagues.

Je liste les capacités d’enseignement de Madden en premier parce que le temps a créé un souvenir flou que Madden n’était que l’annonceur « drôle ». Il était le drôle d’annonceur. Il était l’annonceur le plus drôle à la télévision – ou du moins dans une photo d’arrivée avec Bob Uecker – et l’une des personnes les plus drôles à la télévision, point final. C’est ce qui était incroyable. Madden était aussi bon ou meilleur que quiconque dans les deux compétences cruciales de l’annonce sportive. C’était comme Charles Barkley embrassant l’analytique, ou Cris Collinsworth s’établissant dans la comédie stand-up.

Nous nous souvenons des folies comme « un genou équivaut à deux pieds ». Mais il en prononça beaucoup, beaucoup plus. « Je ne l’obtiens pas avec du chocolat noir », a dit un jour Madden. « C’est comme s’ils étaient à mi-chemin de la traite et ont arrêté. » Alors qu’il voyageait de ville en ville dans son bus – une solution à la claustrophobie qui l’empêchait d’avions – Madden a conseillé à ses amis de ne jamais dormir sur le côté d’un lit d’hôtel près du téléphone. « Parce que c’est là que chaque homme d’affaires a posé son cul », a-t-il déclaré.

Quelque chose dans le partenariat Madden-Pat Summerall était intrinsèquement drôle. Madden avait été associé à Summerall parce que CBS trouvait Vin Scully trop bavard. Summerall était mince ; Madden mesurait 6 pieds 4 pouces et pesait 270 livres. («Comme un sac à linge de 50 livres transportant 60 livres de vêtements», a observé un écrivain.) Madden était effervescent; La meilleure compétence de Summerall, en dehors de la narration de rechange, était le contre-coup méchant.

Appeler Madden un annonceur drôle semble être une insulte. Il avait l’instinct d’un artiste. Il a compris que c’était son travail non seulement d’appeler les grands matchs, mais aussi de retenir l’attention du public si le football était merdique. C’était souvent le cas. Après un premier Super Bowl décent entre les 49ers et les Bengals en 1982, les deux prochains gros matchs de Madden avaient une marge de victoire combinée de 48 points. Lors de l’éruption du Super Bowl Giants-Broncos en 1987, Madden a fait un peu où il a imaginé que les seaux de Gatorade que les Giants étaient sur le point de verser sur l’entraîneur Bill Parcells en tant que mère, père et bébé.

Madden a trouvé des morceaux partout. Le cockpit du Goodyear Blimp était un peu. La vapeur qui s’échappait de la tête de Nate Newton était un peu. (« Quand tu as de la vapeur qui sort de ta tête et de ta bouche, maintenant tu parles de football. ») Son bus était un peu. Le Turducken sur Thanksgiving était un peu.

« Les gens regardaient Madden parce qu’ils l’aimaient », m’a dit un ancien cadre de CBS. « On pourrait dire que les gens ont regardé Cosell parce qu’ils le détestaient. » Vous pourriez aussi le dire comme ceci : personne ne regardait John Madden parce qu’ils le détestaient. De combien de personnes à la télévision sportive pouvez-vous dire cela ?

Madden a-t-il amélioré son câlin à l’antenne? Sûr. C’est la télévision. Mais le champ de force que Madden a créé autour de lui était le produit d’une imagination comique stupéfiante. « J’ai toujours été un grand observateur des gens », a-t-il déclaré un jour à Sports Illustrated. « Si je ne peux pas leur parler, j’invente des histoires à leur sujet. Vous savez, vous êtes dans un train en train de regarder par la fenêtre de grands espaces vides dans le Nebraska ou le Wyoming, et vous pensez, que font ces gens la nuit ou le week-end quand ils ont du temps libre ? … J’imagine à quoi doit ressembler leur vie. Il n’y a qu’un pas entre cela et la vie domestique d’un seau Gatorade.

Madden a déclaré qu’il s’était lancé dans la diffusion parce qu’il s’ennuyait après avoir quitté les Raiders. « Passer du temps avec la famille est l’une des choses les plus surestimées au monde », a-t-il déclaré.

L’équipe de télévision de Madden est devenue sa famille de substitution. Le samedi soir avant un match, ils ont dîné à leur hôtel sur la route. (Madden n’aimait pas se glisser dans des cabines étroites dans des restaurants bondés presque autant qu’il détestait les avions.) L’équipage jouait aux cartes. À une certaine heure, Madden annoncerait qu’il était temps de faire une promenade. L’équipage a suivi leur chef. « C’était comme le Père Goose et les petits canetons », m’a dit Verne Lundquist, collègue de Madden sur CBS.

Ces jeunes producteurs ont étudié les enseignements du maître, ses angles de replay. Ils dirigent maintenant la télévision : Eric Shanks, PDG de Fox Sports, Richie Zyontz, producteur principal de Fox NFL, Pete Macheska, producteur de baseball principal de Fox, et bien d’autres. Ils vous diront qu’ils n’ont pas seulement appris le football avec Madden. Il leur a appris la télévision.

« En ce moment, Madden est à peu près aussi reconnu que n’importe qui en Amérique », a déclaré Sports Illustrated en 1983. Vous ne pouviez guère manquer Madden. Il était l’un des vendeurs les plus disponibles des années 80. Il a réutilisé ses slogans pour présenter du matériel, de la bière hypocalorique et de la crème antifongique pour le pied d’athlète. Il a colporté une cassette vidéo intitulée John Madden: The American Dream Comes to Life. Pas moins que Ronald Reagan a approché Madden pour faire une publicité pour la NASA.

Mais alors que Madden était riche comme l’enfer (il possédait un appartement au Dakota à New York), il était un genre différent de célébrité des années 80. Madden a canalisé l’optimisme de la décennie tout en rejetant explicitement son yuppiedom, sa fausseté. « Vous savez comment les gens disent : ‘Votre corps est votre temple ; fais attention à ce que tu mets dedans ?’ », a dit un jour Madden. « Nous disons : « Votre corps est un garage ; mettez-y tout ce que vous voulez.

Le Madden des années 90 était comme le Madden des années 80 avec un zéro supplémentaire sur son compte bancaire. Lorsque CBS a perdu les droits sur la NFL en 1993, son expertise a été mise aux enchères. Mon fait préféré à propos de Madden est qu’en 1994, Fox l’a payé plus pour appeler des matchs de football que n’importe quelle équipe de la NFL a payé un quart-arrière pour les jouer. Et Madden a refusé l’offre de NBC d’une voiture de train qui aurait remplacé le bus (lui-même deviendra bientôt une publicité mobile pour une chaîne de steakhouses).

À ce stade, Madden avait déjà prêté son nom à un jeu vidéo qui correspondrait à ses émissions du dimanche en tant qu’outil d’enseignement du football le plus utilisé en Amérique. C’est Madden qui a insisté pour que le jeu ait le bon nombre de joueurs et contienne des pièces réelles. En 2009, le receveur des Denver Broncos Brandon Stokley a couru horizontalement le long de la ligne de but lors d’un match pour tuer le chronomètre. C’était un mouvement que Stokley a pratiqué « probablement des centaines de fois » dans les jeux vidéo, a-t-il déclaré à Chris Suellentrop de Wired. C’était un incroyable hommage au professeur Madden : les joueurs de la NFL utilisaient son jeu vidéo pour apprendre à jouer au football.

Madden à la fin de la période a eu les éraflures habituelles que nous donnons aux annonceurs au cours de leur dernière décennie à l’antenne. Nous nous sommes plaints que Madden s’évanouissait à cause d’un trop grand nombre de monteurs de lignes. Il essayait de gerrymander Brett « Il s’amuse juste là-bas » Favre sur la liste des Raiders des années 70. Madden a pris sa retraite en 2009. Comme me l’a dit son ancien coéquipier de CBS, Jim Gray, Madden et Johnny Carson sont deux des seules personnes à quitter la télévision au sommet, à leur propre discrétion, et à ne jamais revenir à titre régulier, également à leur propre compte. discrétion.

Au début de la pandémie, lorsque les réseaux sportifs se sont transformés en Criterion Collection, je me suis retrouvé à regarder de vieux jeux Madden. Le Manning Bowl 2006, joué deux ans et demi avant la retraite de Madden, était une formidable démonstration de ses pouvoirs.

Madden a commencé grand et large, avec des histoires qui auraient pu fonctionner sur l’émission Today. « Vous ne pouvez pas perdre contre votre petit frère », a-t-il déclaré. Au fur et à mesure que le jeu se déroulait, Madden a laissé ces intrigues s’éloigner et a commencé à parler de l’endroit où l’ailier rapproché Dallas Clark s’alignait. C’était un tour de passe-passe, la contrebande de ces X et O. C’était encore plus sournois parce que le public savait à peine qu’on lui enseignait les subtilités du football, ou que l’homme aux cheveux gris en cravate canneberge rayée était son professeur.

« John est probablement le gars le plus brillant de la pièce », m’a dit un jour son ami Matt Millen. « Il ne veut tout simplement pas que vous le sachiez. Il veut que vous pensiez qu’il est ce gros chien adorable que vous pouvez caresser.