John Madden, icône légendaire du football et du jeu vidéo, décède à 85 ans

Un hommage à Madden a été diffusé au domicile des Raiders de Las Vegas, l’Allegiant Stadium. Photo : Ethan Miller / Personnel (.)

L’entraîneur et animateur légendaire John Madden est décédé mardi matin, a annoncé la NFL. Pour les fans, personne n’est plus synonyme de football que Madden, et peut-être que personne n’a fait plus pour amener de nouvelles personnes dans le jeu.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. «Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Raiders d’Oakland et le diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué.

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il faisait du foot. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui.

Un choix tardif au repêchage, le passage de Madden dans la NFL devait commencer en 1958 avec les Eagles de Philadelphie, mais une blessure au genou mettant fin à sa carrière l’a mis à l’écart avant le début de ses jours de gril professionnel. Madden est passé à l’entraînement, en commençant dans un collège communautaire. Il s’est retrouvé à Oakland, remportant un trophée Lombardi et devenant l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Raiders. Madden avait obtenu sa place comme l’un des plus grands entraîneurs de son époque avant de démissionner pour devenir diffuseur. À la télévision, Madden a également excellé, devenant l’un des commentateurs de couleurs les plus mémorables et les plus agréables. Il a remporté 16 Emmy Awards avant de prendre sa retraite en 2008.

Enfant, bien sûr, je me souviens de lui dans Monday Night Football, mais Madden était cette figure plus grande que nature. Il apparaissait dans les publicités des quincailleries et des publicités pour la bière. Vous le repéreriez dans des clips musicaux aléatoires ou sur Les Simpsons. Il était ce personnage jovial d’Americana qui avait peur de voler mais aimait beaucoup le football. Pour moi et pour beaucoup d’autres, sa plus grande réussite culturelle a été Madden NFL.

Je n’ai pas joué au football John Madden de 1988, mais je me souviens avoir vu l’art de la boîte dans les magasins, représentant Madden éclatant à travers un tableau, le ballon de football à la main, avec un grand sourire sur le visage. J’ai acheté John Madden Football deux ans plus tard sur la Genesis. Comparé à tous les autres matchs de football – diable, comparé à tous les autres jeux de sport auxquels j’avais joué à l’époque, ce fut une révélation. Les jeux Madden présentaient non seulement sa voix et sa ressemblance, mais ils suintaient sa personnalité. Pourtant, l’attrait était plus que cela : il est important que l’art de la boîte du premier jeu montre Madden en train de traverser un tableau recouvert de pièces de théâtre. Aussi amusant que j’ai trouvé l’ambulance conduisant sur le terrain, ces jeux consistaient à apprendre à exécuter des stratégies et des tactiques. Ils ont frappé au cœur même du football.

Une victoire au Super Bowl peut aider à construire une franchise ou à établir une dynastie. Des commentaires aux couleurs vives donnent un aperçu du jeu et deviennent des extraits sonores pour les bobines de surbrillance. Il est difficile de mesurer l’impact de Madden NFL. Les jeux sont devenus un moyen pour les gens non seulement de jouer à une version virtuelle du football, mais aussi de développer une compréhension et une appréciation plus profondes du jeu. Je suis de la génération qui a grandi sur Madden, mais maintenant, il semble que chaque génération le fasse. Même si vous ne l’avez jamais vu entraîner ou diffuser, si vous avez déjà joué à un jeu vidéo de football, vous avez été impacté par John Madden. Et pour cela, nous le remercions.