John Madden n’a jamais laissé personne faire caca dans son bus. Sauf Wayne Gretzky

John Madden était l’un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL, bien qu’il n’ait fait le travail que pendant 10 ans. La légende de Madden s’est encore agrandie lorsqu’il est passé à la radiodiffusion, où il a inculqué une connaissance approfondie et la joie du football professionnel à un public national tout en appelant des jeux pour FOX, ABC et CBS. Madden est connu pour la série emblématique de jeux vidéo qui porte son nom, pour son slogan emblématique « BOOM » et pour son amour pour Turducken lorsqu’il appelle les jeux de Thanksgiving.

Il est également bien connu que Madden a parcouru le pays en bus en tant que diffuseur parce qu’il détestait prendre l’avion. Madden est diplômé de l’État polytechnique de Californie en 1958 et, en 1960, un avion transportant l’équipe de football s’est écrasé et a tué 22 passagers. Madden avait dit que la claustrophobie est ce qui a vraiment conduit à sa haine de l’avion. Alors que Madden a voyagé en avion alors qu’il entraînait les Oakland Raiders, il a rapidement fait la transition vers le voyage en bus une fois entré dans la diffusion.

Le « Madden Cruiser » est devenu un élément essentiel de la mythologie de Madden alors qu’il conduisait de match en match à travers le pays. Madden organisait souvent des réunions avec les meilleurs personnages de la NFL dans le bus. Son croiseur n’aurait eu qu’une seule règle pour les invités : ne pas faire caca. Il a apparemment laissé cette règle être infléchie trois fois et a apparemment été enfreinte trois fois pour trois personnes différentes.

Mike Sando et Dan Pompei ont l’anecdote en un merveilleux souvenir de Madden dans ..

Madden était connu pour avoir trois règles pour ses joueurs de football. N° 1 : « Soyez à l’heure ». N° 2 : « Faites attention. » Et n°3 : « Joue comme l’enfer quand je te le dis. Il avait une règle moins connue pour ses passagers de bus. « Personne ne prend une décharge », dit Millen. Seulement trois personnes ont enfreint la règle au cours de toutes les années de bus de Madden. Selon Millen, il s’agissait du producteur de Fox Richie Zyontz, du grand hockey Wayne Gretzky et de Millen lui-même. « Il en parlait toujours », dit Millen. « D’une manière ou d’une autre, Wayne Gretzky a obtenu un laissez-passer. Richie et moi en avons fait les frais, mais en particulier, c’était moi parce que j’avais enfreint la règle à un pâté de maisons de l’hôtel. Il a toujours dit qu’il devait transporter cette merde dans le reste du pays.

C’est vrai : Madden a laissé Wayne Gretzky passer n°2 dans son bus. Seul l’ancien diffuseur de FOX Matt Millen et le producteur Richie Zyontz peuvent en dire autant, selon Millen.

Le Grand doit vraiment avoir beaucoup d’influence s’il était capable de convaincre Madden de le laisser utiliser la salle de bain pour celui-ci. Gretzky a juste ce genre de charme.

Ma question : comment Millen a-t-il appris cette information ? Je suppose que c’est exactement ce dont parlent Football Guys loin du gril.