John Madden recevra un service commémoratif public à Oakland le 15 février, selon la NFL

Un service commémoratif public pour l’entraîneur de football du Temple de la renommée John Madden aura lieu le mois prochain, a annoncé vendredi la NFL.

« La famille Madden a été submergée par l’effusion d’amour et de soutien pendant la période difficile qui a suivi le décès de John Madden », a déclaré la NFL dans un tweet vendredi matin.

La cérémonie aura lieu le 15 février à Oakland, en Californie, où Madden – décédé le 28 décembre à l’âge de 85 ans – a entraîné les Raiders de 1969 à 1978 avant de lancer une carrière réussie de trois décennies dans la diffusion.

L’équipe est maintenant connue sous le nom de Las Vegas Raiders après avoir déménagé d’Oakland, où elle était revenue en 1995 après quelques années à Los Angeles.

LA NFL HONORERA JOHN MADDEN À LA SUITE DE LA MORT D’ICON

Madden a mené les Raiders à sept matchs pour le titre de l’AFC et à leur premier championnat de la NFL, une victoire 32-14 au Super Bowl XI contre les Vikings du Minnesota en janvier 1977 au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

Un logo de la NFL est visible sur le terrain du SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, avant un match entre les Cardinals de l'Arizona et les Rams de Los Angeles, le 3 octobre 2021.

JOHN MADDEN MORT À 85 ANS : QUI ÉTAIT LE LÉGENDAIRE ENTRAÎNEUR DE LA NFL ?

Après avoir pris sa retraite d’entraîneur, Madden a utilisé ses connaissances incommensurables du football pour construire une prestigieuse carrière de télédiffusion, avec des arrêts dans les quatre grands réseaux entre 1979 et 2009. Il est également devenu le visage de la franchise de jeux vidéo « Madden NFL » pour EA Sports.

L’ancien entraîneur-chef des Oakland Raiders, John Madden, parle de l’ancien quart-arrière Ken Stabler, photographié à l’arrière, lors d’une cérémonie en l’honneur de Stabler à la mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Raiders et les Bengals de Cincinnati à Oakland, Californie, le 13 septembre 2015. (Associé Presse)

Après la mort de Madden, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a publié une note honorant son héritage.

« Comme vous le savez, la NFL a perdu un véritable géant mardi avec le décès de John Madden. Pour aider à honorer son héritage, nous demandons à chaque équipe locale de la semaine 17 d’observer une minute de silence à sa mémoire juste avant le début de la jeu. Vous trouverez ci-dessous une annonce d’adresse publique recommandée dans le stade qui peut être faite avant la lecture de l’hymne national », lit-on dans la note de Goodell.

Il a poursuivi: « Mesdames et messieurs, plus tôt cette semaine, la famille de la NFL a perdu un entraîneur, un diffuseur et un ami du Temple de la renommée avec le décès de John Madden. En ce moment, veuillez vous lever et participer à un moment de réflexion silencieuse à la mémoire de John Madden , qui a eu un impact indélébile sur le football, la NFL et la génération de fans. »