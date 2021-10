John Martyn à son plus poignant et cathartique

Né à Surrey mais élevé à Glasgow, Jean Martyn n’a commencé à jouer de la guitare qu’à l’âge de 15 ans, mais en moins de deux ans, il gagnait déjà sa vie grâce à sa musique. Prodigieusement talentueux, l’adolescent Martyn a d’abord été encadré par le folk écossais Hamish Imlach (dont les autres protégés comprenaient Billy Connolly et Christy Moore), et il s’est fait les dents en jouant dans les clubs locaux de Glasgow. Après s’être fait accepter sur le circuit folk compétitif de Londres, cependant, Martyn a signé avec l’empreinte Island de Chris Blackwell, mobile vers le haut, et a sorti son premier LP épars et entièrement acoustique, London Conversation, en octobre 1967. Bien qu’initialement aligné sur les actes folk de l’époque, Martyn s’est rapidement diversifié. dehors. Au cours de la décennie suivante, il a accumulé un catalogue éclectique de sorties acclamées par la critique, dont Stormbringer !, Solid Air, One World et son huitième album solo, Grace And Danger : des disques qui s’inspirent du blues, du jazz, du reggae et même éléments de ce qui serait désormais classé comme « musique du monde ».

En 1969, Martyn a épousé l’auteur-compositeur-interprète Beverly Kutner, qui travaillait alors avec Nick Drake/Convention de Fairport producteur Joe Boyd. Tant au niveau domestique que professionnel, le couple a d’abord eu une relation harmonieuse, avec Stormbringer ! et The Road To Ruin de novembre 1970, crédité à la fois à John et à Beverly Martyn. Cependant, leur mariage s’est effondré à la fin des années 70, et son effondrement – et leur divorce ultérieur – ont ensuite inspiré Grace And Danger.

Très personnel et parfois presque insupportablement poignant, l’album reste l’un des titres les plus chargés et les plus résonnants du canon de John Martyn. En effet, le contenu douloureusement intime du disque a d’abord tellement perturbé Chris Blackwell que, alors que l’album était terminé en octobre 1979, il a retardé sa sortie et n’a accepté de le publier que 12 mois plus tard, en octobre 1980.

La tourmente émotionnelle, cependant, a poussé Martyn vers de nouveaux sommets de créativité. Évitant sa guitare acoustique chargée d’effets de marque au profit d’une Gibson SG électrique plus lourde, il a enregistré Grace And Danger avec un groupe de studio adroit et sympathique comprenant le bassiste John Giblin et Genèse batteur/star en attente solo Phil Collins.

Ensemble, l’ensemble a reconstitué une sélection brute, touchante et souvent sublime de morceaux dont les humeurs reflétaient le maelström d’émotions que Martyn travaillait alors. Il y avait une poignée de ballades introspectives et dévastées (le « Hurt In Your Heart » explicite ; le « Sweet Little Mystery » plaintif et résigné, mais ceux-ci étaient contrebalancés par la chanson titulaire en colère et sarcastique, l’âme douce-amère aux yeux bleus de “Our Love” et une refonte inattendue mais brillamment réalisée du tube reggae des Slickers de 1971 “Johnny Too Bad”.

Bien que son créateur ait admis plus tard que l’écriture de Grace And Danger avait été “très cathartique”, l’album a été chaleureusement accueilli par les fans et les critiques, qui ont collectivement convenu que ce fougueux troubadour avait en quelque sorte alchimisé l’or artistique des profondeurs du désespoir. Le disque a également marqué un tournant dans la fortune commerciale de Martyn, avec son suivi plus orienté vers le grand public, Glorious Fool de 1981, l’introduisant pour la toute première fois dans le Top 30 britannique.

