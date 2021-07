John Mayall et le classique des genres des Bluesbreakers

Le rock changeait rapidement en 1968. L’album concept était dans l’air, un développement encouragé par Sgt Pepper’s l’année précédente (bien que personne ne semblait certain de ce qu’était son concept, ou même s’il en avait un). Des groupes aussi divers que The Hollies, Le blues moody, et Les tentations se débarrassaient de chansons joyeuses, affrontaient des problèmes et «devenaient lourds». C’était devenu branché ou enterré pour de nombreux groupes, et même une figure aussi roots que John Mayall n’était pas à l’abri de ce changement, comme le montre Bare Wires, sorti le 21 juillet 1968 et qui s’ouvre sur une suite de 22 minutes.

Cependant, avant de considérer la pause du bluesman comme une aberration à la mode, gardez à l’esprit que Mayall avait sans doute entendu des albums concept avant que le rock n’y pense ; Dust Bowl Ballads (1940) de Woody Guthrie avait probablement croisé sa route ; de même que We Insist de Max Roach ! Freedom Now Suite (1960), peut-être même Songs Of The Big City de Clyde McPhatter (1964). Mayall était en bonne compagnie, et si son public avait été déconcerté par “Bare Wires Suite” un an plus tôt, les goûts avaient changé et Mayall était désormais en mesure d’élargir ses horizons. Mélangeant blues, folk, jazz, R&B, le rock progressif naissant, et même une touche de psychédélique, les sept chansons qui composent la « Suite » fonctionnent bien.

La voix de Mayall sonne parfaitement à l’aise tout au long, il a l’opportunité de sortir tous ses instruments “har”, harmonium, harmonica et clavecin, sans blesser personne, et l’atmosphère est calme tout au long du disque, curieux compte tenu de la musique ambitieuse contenue ici. Il suffit de jouer les premiers morceaux de ce qui était Side Two sur le vinyle original : « I’m A Stranger » est directement tiré du livre Bobby Bland de blues élégant, tandis que, en revanche, « No Reply » est un bongo funky qui sonne comme le résultat d’un après-midi défoncé.

Il y a l’entraînement attendu à la guitare blues dans “Hartley Quits”, (littéralement) un enregistrement du moment où le batteur Keef Hartley a quitté le groupe, qui trouve Mick Taylor sous une forme épluchée. Et “Sandy” est une chanson slide acoustique évocatrice, clôturant le LP original dans un style raffiné. Mayall est fort vocalement, et les Bluesbreakers, augmentés de deux saxophones et d’Henry Lowther au cornet et au violon, et maintenant conduits par le fougueux Jon Hiseman à la batterie et la basse de Tony Reeves, sont plus flexibles que jamais.

Qu’est-ce que les aficionados de blues hardcore de Mayall ont pensé de sa nouvelle approche ? Ils en ont fait son album le mieux classé au Royaume-Uni (n°3), et il a représenté sa percée aux États-Unis avec un classement dans le Top 60 sur Billboard le 22 septembre 1968. Ces fans avaient raison : Bare Wires est l’un des albums les plus satisfaisants. dans le catalogue de Mayall ; Inspiration “Suite” en effet.

