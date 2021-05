John Mayer et Cazzie David partagent un rire en profitant d’un dîner à Los Angeles ⋆ .

Instagram

Le crooner “ Your Body Is A Wonderland ” et la fille du comédien Larry David semblent passer un bon moment en dînant au restaurant de sushis Katsuya à Studio City.

John Mayer et Cazzie David semblait passer un bon moment le week-end. Le samedi 1er mai, le hitmaker «Your Body Is A Wonderland» et la fille du comédien Larry David ont été vus en train de rire tout en dégustant un dîner ensemble à Los Angeles.

Le beau mec de 43 ans et l’auteur ont dîné au restaurant de sushis Katsuya à Studio City. Sur une photo obtenue par Daily Mail, on pouvait le voir en train de prêter attention à son compagnon alors qu’elle affichait un immense sourire. Le couple était assis étroitement alors qu’ils étaient rejoints par des amis.

Pour la sortie, John est allé décontracté en portant un t-shirt sombre sous une veste en cuir noir et blanc, un jean déchiré, une paire de chaussures et un sac. Cazzie, en revanche, avait l’air élégante dans une veste en cuir noir, un jean et une paire de chaussures noires brillantes. Tous deux ont complété leur look avec des masques faciaux.

Offrir plus de détails sur la soirée de John et Cazzie était E! Nouvelles. Une source a déclaré à la sortie que le dîner n’était pas romantique. La source a également souligné que le chanteur lauréat d’un Grammy est toujours célibataire.

Le couple se connaît depuis un certain temps. En 2018, le co-créateur et co-star de «Eighty-Sixed» est apparu dans l’émission non officielle Instagram Live du crooner «Half of My Heart», «Current Mood», où elle l’a interrogé sur sa vie personnelle.

Pendant le chat, Cazzie a ordonné à John de «cligner des yeux deux fois si vous avez couché avec plus de 800 personnes». En réponse, il a regardé attentivement la caméra sans cligner des yeux et a demandé aux téléspectateurs: «Êtes-vous surpris que j’aie couché avec moins de 800 personnes?!

Ne pas s’arrêter là, lui dit Cazzie, “cligne des yeux une fois si tu as couché avec plus de 500 personnes.” Il a répondu en regardant à nouveau la caméra sans cligner des yeux et a plaisanté: «Au fait, qu’est-ce que cela dit de mon attente que si vous découvrez que j’ai dormi avec moins de 500 [people] tu es plutôt impressionné par moi? Comme ‘C’est un bon gars.’ ”

John a poursuivi en révélant le nombre réel de femmes avec lesquelles il avait partagé son lit. «Je veux aussi juste dire que j’y ai pensé au cours de la semaine et que je suis revenu sur toute mon histoire de rencontres et… mon nombre est de six. Alors je voulais juste que tu le saches. Que mon nombre est six », a-t-il révélé.

La vie amoureuse de John a été relativement calme ces dernières années. Cependant, il est célèbre Taylor Swift, Jennifer Love Hewitt, Katy Perry et Jessica Simpson dans le passé. Quant à Cazzie, elle était dans une relation amoureuse avec Pete Davidson depuis plus de deux ans.