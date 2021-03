John Mayer fait face à un contrecoup pour l’utilisation de N-Word dans l’entrevue Playboy 2010

John Mayer est maintenant confronté à des questions inconfortables sur une interview de Playboy de 2010, une interview qui a profondément approfondi les questions raciales.

Alors que John Mayer revient sous les projecteurs et prépare la sortie d’un nouvel album, une interview d’il y a plus de dix ans fait son apparition. L’interview avec Playboy, publiée le 1er mai 2010, trouve Mayer plonger dans une gamme de sujets raciaux, en particulier ceux centrés sur les Afro-Américains, et à un moment donné, Mayer prononce le n-mot. L’interview elle-même est toujours en ligne et trouve l’insulte raciale pleinement expliquée dans l’article.

Menant à cette section, Mayer explique qu’il peut facilement être considéré comme un « sac de douche », mais que cela explique également son attrait pour les Noirs. En réponse à la question: « Si vous ne vous connaissiez pas, penseriez-vous que vous êtes un connard? » Mayer dit,

«Cela dépend de ce que j’ai ramassé. Mes deux plus grands succès sont «Your Body Is a Wonderland» et «Daughters». Si vous pensez que ces chansons sont en train de flatter, alors vous penserez que je suis un connard. C’est comme si j’étais très fort. Je suis très… je suis juste très. TRÈS. Et si vous ne pouvez pas gérer très, alors je suis un connard. Mais je pense que le monde a besoin d’un peu très. C’est pourquoi les Noirs m’aiment.

Invité à développer l’auto-description « très », Mayer se lance dans ce sujet (note: le n-mot apparaît en entier dans l’interview de Playboy):

«Quelqu’un m’a demandé l’autre jour: ‘Qu’est-ce que ça fait maintenant d’avoir un passage de capot?’ Et au fait, c’est une sorte de contradiction dans les termes, parce que si vous aviez vraiment un laissez-passer de capot, vous pourriez l’appeler un —- r laissez-passer. Pourquoi tirez-vous un coup de poing et appelez-le un laissez-passer de capot si vous avez vraiment un passage de capot? Mais j’ai dit: « Je ne peux pas vraiment avoir de passe de capot. Je ne suis jamais entré dans un restaurant, demandé une table et on m’a dit: «Nous sommes pleins». »

Cela rejoint une explication par Mayer de la façon dont sa «lutte est similaire à celle d’un mec noir».

«Qu’est-ce qu’être noir?» Mayer continue. «C’est tirer le meilleur parti de votre vie, sans prendre un seul moment pour acquis. Prendre quelque chose qui est considéré comme un combat et le faire fonctionner pour vous, ou vous mourrez à l’intérieur. Pour ne pas dire que ma lutte est comme la lutte collective de l’Amérique noire. Mais peut-être que mon combat est similaire à celui d’un mec noir.

En réponse à la question « Les femmes noires se jettent-elles sur vous? » Mayer décrit comment il a une « bite de David Duke » quand il s’agit de femmes noires.

«Je ne pense pas que je m’y ouvre. Ma bite est un peu comme une suprémaciste blanche. J’ai un cœur de Benetton et une putain de bite de David Duke. Je vais commencer à sortir avec ma bite. «

L’article vieux de plus de dix ans a suscité, comme on pouvait s’y attendre, une réaction négative après sa première publication. Mais il a ensuite été largement oublié.

Après avoir été vivement critiqué pour avoir utilisé l’insulte, Mayer s’est rapidement excusé. «Re: utiliser le« mot N »dans une interview: je suis désolé d’avoir utilisé le mot», a tweeté Mayer. «Et c’est tellement dommage que je l’ai fait parce que le point que j’essayais de faire valoir était dans l’esprit exactement opposé du mot lui-même. C’était arrogant de ma part de penser que je pouvais l’intellectualiser en l’utilisant, car je me rends compte qu’il n’y a pas d’intellectualiser un mot qui soit si chargé émotionnellement.

Mayer s’est également engagé à atténuer ses futures interviews et à ne pas « être si brutal ». «Alors que j’utilise aujourd’hui pour me regarder sous une lumière crue, je pense qu’il est temps d’arrêter d’essayer d’être aussi brutal dans les interviews», a poursuivi Mayer. «Cela a commencé comme une tentative de ne pas laisser les vagues de critiques m’atteindre, mais c’est devenu incontrôlable et j’ai créé en quelque sorte un monstre. Je voulais être guitariste de blues. Et un chanteur. Et un auteur-compositeur. Pas un choc. Je n’ai pas le ventre pour ça.

Cela a largement mis la question au lit, en 2010, même si la récente performance de Mayer aux Grammys a relancé le débat.

Le retour de flamme a commencé sur Twitter, de nombreux fans et spectateurs ignorant totalement que l’interview avait eu lieu. «D’une manière ou d’une autre, la carrière de John Mayer est restée en grande partie indemne, sans réconciliation entre l’homme qui a écrit« En attendant que le monde change »et celui qui s’est comparé au grand sorcier du KKK», a écrit l’écrivain Popdust Langa. « Mais après sa performance aux Grammys, Twitter a entamé la conversation longuement retardée sur le passé de Mayer. »

La «conversation» sur Twitter n’a pas toujours été polie. « Je viens de lire l’interview du playboy de John Mayer aujourd’hui, donc si je ne réponds pas, c’est parce que je vomis depuis », a tweeté une personne.

« Parlons de cette interview Playboy @JohnMayer RAPIDEMENT », a fustigé un autre.

« Ah, en lisant simplement l’une des interviews les plus éclairantes de Playboy confirmant que John Mayer est, en fait, un connard raciste », a écrit un autre. «En plus de tout ça, j’ai tellement de questions comme… pourquoi les femmes noires ont-elles été élevées si spontanément?»

D’autres ont défendu l’entrevue, en partie parce qu’elle a plus de dix ans.

En 2010, Mayer a fait marche arrière après des excuses, ce qui n’aurait peut-être pas été possible en 2021. Le mois dernier, la superstar de la country Morgan Wallen a été filmée en train de prononcer le n-mot devant sa résidence à Nashville. Wallen a également présenté des excuses, mais pas avant d’être banni par presque toutes les stations de radio en Amérique. Wallen a également été annulé par Spotify, Apple Music, Sirius XM, Pandora, William Morris Endeavour et les Country Music Awards, entre autres.

Depuis l’incident du début de février de cette année, Spotify a partiellement rétabli Wallen dans un certain nombre de listes de lecture de pays, et une pincée de stations de radio a réincorporé l’artiste dans ses listes de lecture à l’antenne. Mais Wallen reste inéligible pour recevoir un Country Music Award, malgré des ventes d’albums record cette année. Il est également absent de la meilleure liste de lecture country de Spotify, Hot Country.