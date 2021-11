John Mayer répond à un fan de Taylor Swift qui lui a dit de « s’étouffer avec quelque chose »

John Mayer a apparemment répondu à un message d’un fan anonyme de Taylor Swift sur Instagram cette semaine. La chanteuse est brièvement sortie avec Swift en 2009, et après que Swift a sorti une version étendue de sa chanson « All Too Well » la semaine dernière, le vitriol pour ses ex-petits amis est à un niveau record. Cependant, même l’expéditeur anonyme du message ne s’attendait pas à ce que Mayer réponde.

La chanson de Swift « All Too Well » est presque certainement une ballade de rupture sur son ex-petit ami Jake Gyllenhaal, mais avec cette blessure rouverte, aucun des ex de Swift n’était en sécurité cette semaine. Dans des captures d’écran largement partagées sur les réseaux sociaux, un utilisateur anonyme a semblé envoyer un message générique d’aversion à Mayer. Le compte a maintenant été supprimé et jusqu’à présent, l’authenticité des messages n’a été confirmée par personne, mais certains fans pensent que Mayer pourrait honnêtement répondre.

« F- toi-même, tu es moche b- J’espère que tu t’étouffes avec quelque chose », commence le premier DM. D’après les captures d’écran, Mayer a alors répondu : « Bonjour Alondra, c’est John. J’ai reçu tellement de messages comme ceux-ci ces derniers jours, j’ai décidé de choisir votre message au hasard pour y répondre. Vous pouvez vous sentir libre de filtrer tourné, partagez comme vous le souhaitez si vous le souhaitez. Je ne suis pas contrarié, j’ai juste tendance à avoir un esprit curieux et à me sentir obligé de demander. Espérez-vous vraiment que je meure ? »

« OMG CE QUE je ne veux pas que tu meures », a ensuite répondu l’utilisateur anonyme. Les messages n’ont pas été partagés dans leur intégralité, mais ils ont ensuite envoyé un clip audio de 30 secondes à Mayer, suivi à un moment donné d’excuses. Mayer a écrit : « C’est bon. Je voulais comprendre. C’est donc une chose amusante que les gens font sans tenir compte du fait que je pourrais le voir et en être affecté ? »

« Oui, je suppose que personne ne pensait vraiment que vous le verriez ou répondriez puisque vous êtes célèbre et n’interagissez pas avec des gens au hasard », a répondu l’utilisateur. « Encore une fois, vraiment désolé !! »

« Il y a eu un peu de guérison ici aujourd’hui ! Mayer a écrit dans un message ultérieur. « C’est bon à 100 %. Allez-y et vivez heureux et en bonne santé ! »

Le compte qui a envoyé ces messages à Mayer a maintenant été supprimé d’Instagram et de Twitter, mais une capture d’écran d’un tweet de suivi indique que l’utilisateur n’a que 15 ans et qu’il avait l’intention de supprimer son message avant que quiconque puisse le voir. La pratique consistant à inonder les célébrités de messages anonymes est de plus en plus courante parmi les « comptes Stan » sur les réseaux sociaux, et beaucoup supposent que les stars ne gèrent pas leurs propres comptes, donc elles ne verront pas personnellement la haine.

La romance de Mayer et Swift en 2009 n’a toujours été qu’une rumeur, mais les fans considèrent que c’est un secret de polichinelle. Swift a écrit une chanson en 2010 intitulée « Dear John » qui semblait parler de Mayer. En 2012, Mayer a déclaré qu’il « ne méritait pas » la caractérisation qu’il avait dans cette chanson, déclarant à un intervieweur de Rolling Stone: « Je suis assez bon pour assumer la responsabilité maintenant, et je n’ai jamais rien fait pour mériter ça. C’était une chose vraiment moche à faire pour elle. »

Jusqu’à présent, Mayer n’a ni confirmé ni nié la validité de ces captures d’écran de messages. Swift n’a pas non plus fait de commentaires sur eux, ni sur les publications frénétiques des fans sur tous ses ex cette semaine.