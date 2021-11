John Mayer répond aux menaces de mort d’un fan de Taylor Swift

Certains Swifties se sont consacrés à vous envoyer des messages méprisables et même des menaces de mort à l’interprète de Chute libre. « Va te faire foutre salope laide, j’espère que tu t’étouffes avec quelque chose », a écrit un fan de Taylor à Mayer, selon les captures d’écran partagées par le compte @deux.discussions.

Le même compte a partagé la réponse de John Mayer : « Bonjour Alondra, je m’appelle John. Ces derniers jours, je reçois de nombreux messages comme celui-ci, et j’ai choisi le vôtre au hasard pour y répondre », a écrit la chanteuse à un internaute avec le compte @hoeforlouaylor. « Vous pouvez prendre une capture d’écran et la partager comme vous le souhaitez si vous le souhaitez. Je ne suis pas en colère. Je suis une personne curieuse et je me sens obligé de vous demander : Veux-tu vraiment que je meure ?« Il ajouta.