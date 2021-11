John Mayer semble répondre aux menaces des fans de Taylor Swift

On dirait John Mayer n’est pas du genre à jouer avec.

malgré Taylor Swift a sorti un court métrage pour la version longue de sa chanson « All Too Well », qui, selon les rumeurs, parlerait de son ex Jake Gyllenhaal, il semble que certains fans du chanteur de 31 ans aient bombardé Mayer de messages menaçants compte tenu de sa relation passée avec la pop star.

Le fan @hoeforlouaylor a partagé des captures d’écran de leurs DM avec Mayer avant de définir leur compte en privé. L’utilisateur a dit au chanteur, « f – k-toi toi vilaine salope, j’espère que tu t’étouffes avec quelque chose », selon des captures d’écran diffusées de leurs DM Instagram.

Le compte de Mayer a semblé répondre au récent afflux de haine et a apparemment répondu directement à l’utilisateur.

« J’ai reçu tellement de messages comme ceux-ci ces derniers jours », lit-on dans un message envoyé depuis le compte de Mayer, selon les captures d’écran. « Je ne suis pas contrarié, j’ai juste tendance à avoir un esprit curieux et à me sentir obligé de demander. Espérez-vous vraiment que je meure ? »