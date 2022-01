John Mayer testé positif au COVID, Forces Dead et compagnie annulent le festival du Mexique

John Mayer a été testé positif pour COVID-19 mercredi, et plus d’une semaine de concerts ont dû être annulés pendant qu’il récupère. Mayer devait se produire avec le groupe Dead and Company du vendredi 7 janvier au dimanche 16 janvier à Cancun, au Mexique. Comme le groupe l’a expliqué sur Twitter, il a été testé positif pour le nouveau coronavirus alors qu’il sortait du pays, il n’a donc finalement pas été autorisé à partir.

Mayer aurait joué en tant que leader de Dead and Company ce mois-ci pour le « Playing in the Sand Festival » du groupe à Cancun. Ils avaient des spectacles programmés du 7 au 10 janvier et du 13 au 16 janvier, mais malheureusement, ils ne peuvent pas continuer. Le groupe a publié des messages d’excuse sur Twitter, soulignant que le médecin de Mayer lui avait conseillé de ne pas voyager ou de se produire. L’auteur-compositeur-interprète lui-même n’a pas commenté les annulations et a en fait été absent des réseaux sociaux jusqu’à présent en 2022.

Dead & Company et @CID_Presents ont fait tout leur possible pour ramener la normalité et offrir une expérience formidable et une musique incroyable, mais chaque jour, il est devenu de plus en plus clair qu’annuler est la bonne chose à faire pour les fans et pour notre équipe…

(2/3) – Dead & Company (@deadandcompany) 6 janvier 2022

Dead and Company est un casting tournant de musiciens composé principalement d’anciens membres du groupe Grateful Dead. Le groupe a initialement annoncé une nouvelle programmation pour les émissions de ce mois-ci après que Mayer a été contraint d’abandonner, mais jeudi, il a annoncé que le Playing in the Sand Festival avait été annulé à la place.

« Avec beaucoup de tristesse et après un examen minutieux de tous les scénarios possibles, le [Playing in the Sand] les spectacles à Riviera Cancun du 7 au 10 janvier et du 13 au 16 janvier ont maintenant été annulés par [organizer CID Presents] en raison des pics de cas de COVID-19 », a tweeté le groupe. « Dead & Company et CID Presents ont tout essayé pour ramener la normalité et offrir une expérience formidable et une musique incroyable, mais avec chaque jour, il est devenu de plus en plus clair que l’annulation est la bonne chose à faire pour les fans et pour notre équipe. »

m’ordonnant de laisser tomber celui-ci. Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai eu des problèmes de santé l’automne dernier. Après une vie à jouer des rythmes spéciaux, il n’est presque pas étonnant que mon cœur ait eu sa propre idée du rythme. Blague à part, mon médecin m’a ordonné d’y aller doucement…

(2/4) – Bill Kreutzmann (@BKreutzmann) 3 janvier 2022

Le groupe a dirigé les détenteurs de billets vers les sites Web où ils pouvaient obtenir des remboursements, mais n’a fait aucune mention d’honorer les billets pour les futurs spectacles. Pendant ce temps, le batteur Bill Kreutzmann a expliqué dans un fil Twitter séparé que sa santé était également un facteur pour l’annulation des spectacles. Il a plaisanté: « Après une vie à jouer des rythmes spéciaux, il n’est presque pas étonnant que mon cœur ait eu sa propre idée du rythme. »

Les cas de COVID-19 sont toujours en augmentation aux États-Unis, et les experts en santé publique recommandent les vaccins et les injections de rappel comme principale défense contre l’infection. Pour les dernières informations sur la pandémie, visitez le site Web du CDC.