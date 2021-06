John McAfee, le créateur du mythique antivirus McAfee, retrouvé mort dans une prison de Barcelone | La technologie

in

Le controversé John McAfee, créateur de l’un des premiers antivirus de l’histoire, a été retrouvé mort en Espagne en attendant son extradition vers les États-Unis.

Pendant un certain temps, il a été l’une des personnes les plus célèbres du monde de la technologie, côtoyant des noms comme Bill Gates ou Steve Jobs. Mais sa vie erratique s’est terminée de la pire des manières : John McAfee est mort dans une prison de Barcelone.

McAfee conçu l’un des premiers antivirus de l’histoire, dans les années 80 : le mythique antivirus McAfee. Il est devenu le plus utilisé par les entreprises, et John McAfee a accumulé une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars… qui a été dépensé en festivités, en drogues et en affaires ruineuses.

Son penchant pour les femmes (il vivait avec sept personnes en même temps dans la même maison) et pour les armes à feu s’est terminé par une accusation de meurtre en 2012 et une évasion au Guatemala.

Si une personne normale fait quelque chose d’incompréhensible, on dit qu’elle est folle. Si les riches ou les génies le font, on dit qu’ils sont excentriques. Ce sont les folies et les excentricités des grands gourous de la technologie.

Après avoir été arrêté, ils n’ont pu trouver aucune preuve contre lui et il a été déclaré non coupable.

John McAfee avait déjà vendu son antivirus à Intel, qui a justement changé de nom pour éviter de l’associer à lui.

Il s’est essayé à différentes entreprises, d’une application de messagerie cryptée, Chadder, aux crypto-monnaies, mais n’a pas eu beaucoup de succès.

Le 3 octobre dernier John McAfee a été détenu à l’aéroport d’El Prat, à la demande des États-Unis, accusés d’évasion fiscale, précisément à cause de son commerce avec les crypto-monnaies. Il a été incarcéré dans l’attente de son extradition vers les États-Unis, ce qui a été confirmé ce matin.

Cette ordonnance d’extradition aurait pu être à l’origine de son suicide présumé, selon des sources policières. John McAfee, 71 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Brians 2, à Sant Esteve de Sesrovires (Barcelone).

Nous laisse comme ça l’un des pionniers de l’informatique, qui a popularisé l’antivirus alors que personne ne l’utilisait encore. Il est devenu milliardaire, mais malheureusement tout le monde ne sait pas assimiler richesse et célébrité. McAfee a opté pour la mauvaise vie, et sa fin n’a pas surpris ceux qui l’ont connu.

Repose en paix.