John McAfee, pionnier de l’antivirus, mort dans une prison espagnole après l’approbation de l’extradition des États-Unis

John McAfee, le créateur du logiciel antivirus éponyme, a été retrouvé mort mercredi en prison à l’extérieur de Barcelone. Il avait 75 ans. Ces dernières années, McAfee est devenu un acteur important des crypto-monnaies, s’est présenté sans succès à la présidence des États-Unis, a eu de nombreux démêlés avec la justice et a échangé des théories du complot extrêmes.

McAfee a été retrouvé mort dans sa cellule de prison quelques heures après que la Cour nationale espagnole a approuvé son extradition vers les États-Unis pour de multiples accusations de fraude fiscale. Le personnel de sécurité de la prison Brians 2, dans le nord-est de l’Espagne, a tenté de le réanimer, mais n’a pas réussi, a rapporté l’Associated Press, citant une déclaration du gouvernement de la région.

McAfee était détenu en Espagne depuis octobre sur un acte d’accusation américain de juin 2020 dans lequel il était accusé d’avoir omis de produire quatre ans de déclarations de revenus tout en dissimulant des actifs. Puis, en mars, il a été inculpé et accusé de fraude et de blanchiment d’argent pour son utilisation des médias sociaux pour promouvoir les crypto-monnaies, qui, selon les procureurs, ont généré 13 millions de dollars de gains illicites pour McAfee et un co-conspirateur.

Nishay Sanan, l’avocat de McAfee, a déclaré que ses collègues espagnols avaient confirmé que McAfee avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Sanan a affirmé que le gouvernement américain avait identifié McAfee comme une cible et “avait essayé de l’effacer, mais avait échoué”. “John a vécu sa vie comme il l’entendait”, a déclaré Sanan. « Au final, c’est tout ce qui compte. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec sa façon de faire, il s’en fichait.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter et une porte-parole a posé des questions aux autorités espagnoles.

Avant sa tourmente juridique, McAfee était un pionnier du secteur de la cybersécurité. Il a fondé McAfee Corp. en 1987 à Santa Clara, en Californie, et a dirigé la société alors qu’elle dominait le marché de la protection antivirus des ordinateurs personnels. La moitié de toutes les entreprises Fortune 100 utilisaient son logiciel pendant cette période. McAfee a démissionné en 1994. Des décennies plus tard, il a déclaré au South China Morning Post que diriger l’entreprise n’était plus amusant car elle est devenue une énorme entreprise avec des milliers d’employés.

Intel Corp. a racheté la société en 2010 et a ensuite rebaptisé tous les produits McAfee en Intel Security. Après que son nom a été retiré, McAfee a déclaré à la BBC : “Je suis maintenant éternellement reconnaissant à Intel de m’avoir libéré de cette terrible association avec le pire logiciel de la planète.”

McAfee a déménagé au Belize en 2008 après que sa fortune de 100 millions de dollars ait été réduite à 4 millions de dollars à la suite d’une série d’investissements ratés dans l’immobilier, l’immobilier et les obligations. Là, il a eu l’un de ses plus gros conflits avec les autorités en 2012 après le meurtre d’un voisin, Gregory Faull, un entrepreneur de 52 ans et originaire de Floride. Le domicile de McAfee sur l’île d’Ambergris Caye a été perquisitionné après que Faull a été abattu et la police a déclaré vouloir l’interroger dans le cadre d’une enquête pour meurtre.

Il a ensuite demandé l’asile au Guatemala en 2012, affirmant qu’il n’avait pas fui les autorités du Belize. Il s’est tourné vers les médias sociaux et les interviews publiques pour sauver sa réputation, en envoyant des mises à jour au magazine Wired, en permettant à deux journalistes du magazine Vice de l’accompagner et en publiant des missives sur son propre site Web. Il a parlé d’échapper à la police en s’enfouissant dans le sable avec une boîte en carton et en changeant son apparence.

McAfee a été expulsé du Guatemala et est arrivé à Miami en décembre 2012. Dans une interview accordée à Bloomberg News le jour de son départ, McAfee, alors âgé de 67 ans, a déclaré qu’il avait été contraint de quitter le Belize, mais qu’il était “parfaitement satisfait de la décision”. Il s’est excusé auprès du président guatémaltèque de l’époque pour l’avoir mis dans « une position glissante ». Il a ensuite été condamné par un juge de Floride à payer plus de 25 millions de dollars à la succession de Faull.

En 2016, McAfee a annoncé une candidature à la présidence du Parti libertaire, faisant campagne sur une plate-forme axée sur la confidentialité qui incluait de pousser le gouvernement à créer une stratégie de défense en matière de cybersécurité. La nomination du parti a été remportée par l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Gary Johnson.

En 2017, McAfee a sauté dans le train Bitcoin en tant que PDG de MGT Capital Investments Inc. Il avait promis de transformer l’ancienne opération de jeux vidéo en une entreprise de cybersécurité rentable en intensifiant son activité minière Bitcoin. Il a démissionné plus tard cette année-là pour devenir PDG d’une société de crypto-monnaie, Luxcore.

Une partie de son entreprise de crypto-monnaie comprenait la facturation de plus de 105 000 $ par tweet pour promouvoir les offres de pièces initiales. McAfee a par la suite déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il avait été contraint de « passer au noir » sur les réseaux sociaux après avoir reçu des « menaces » non spécifiées de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Au cours de la période de 2014 à 2018, McAfee n’a pas produit de déclarations de revenus aux États-Unis, selon un acte d’accusation fédéral. Après avoir échappé aux forces de l’ordre, il a été arrêté et détenu en octobre dernier en Espagne. De prison, McAfee a pu utiliser Twitter pour continuer à promouvoir les crypto-monnaies, mais aussi pour partager son expérience. En avril, il a tweeté : « Cela a été la période la plus éprouvante de ma vie. » À ce moment-là, il était dans la prison catalane depuis six mois.

En novembre 2019, McAfee s’est rendu sur Twitter pour montrer son dernier tatouage sur son biceps droit. Il a lu, ‘$WHACKD.’ Dans un tweet connexe, il a écrit : « Recevoir des messages subtils de responsables américains disant, en effet : « Nous venons pour vous McAfee ! On va se suicider. Je me suis fait tatouer aujourd’hui au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit.

Le journal espagnol La Vanguardia a rapporté que McAfee semblait s’être suicidé, citant une déclaration du ministère régional de la Justice de Catalogne, où il était détenu. “Parfois, le génie et la folie ne sont pas loin et il semble qu’il soit malheureusement devenu la proie de ses démons”, a déclaré Doug Clinton, associé directeur de Loup Ventures.

