John McAfee sur la sécurité Android en 2015 : Google doit « rentrer chez lui et le réparer »

Divers organes de presse ont rapporté et confirmé que John McAfee avait été retrouvé mort le 23 juin alors qu’il était détenu dans une prison espagnole. Sa mort était due à un suicide apparent alors que McAfee risquait jusqu’à 30 ans de prison.

McAfee était détenu en Espagne pour fraude fiscale entre les années 2014 et 2018.

À la fin des années 80 et au début des années 90, il était responsable de la création de la société derrière le logiciel McAfee Antivirus, qui est encore aujourd’hui une marque bien connue sur les PC et les mobiles. Depuis lors, son travail s’est largement concentré sur la sécurité (avec un interlude plus récent et juridiquement chargé dans la crypto).

En 2015, il s’est entretenu avec Android Central pour une interview sur l’état d’Android et de la sécurité. Sans surprise, une grande partie de ce qu’il a dit sonne toujours vrai aujourd’hui.

McAfee a expliqué comment les applications ont accès à plus d’informations qu’elles ne le devraient. Ceci est particulièrement important maintenant que Google commence à se concentrer sur la confidentialité et la sécurité dans Android 12. Nous commençons à voir comment certaines de ces implémentations se concentrent sur la limitation de l’accès des applications aux données des utilisateurs et aux capteurs, en particulier ceux qui ne sont pas nécessaires aux fonctionnalités de l’application.

Toute autorisation qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’application est excessive, n’est-ce pas ? Si vous êtes une application de lampe de poche, vous avez besoin d’accéder au flash et à rien d’autre. Si vous utilisez une application de lecture de la Bible, vous devez accéder au haut-parleur.

Lorsqu’on lui a demandé si Google devrait ou non redoubler d’efforts pour obliger les développeurs à être plus transparents sur les données qu’ils utilisent, McAfee a déclaré que c’était la responsabilité de Google en tant qu’« entreprise établie et réputée ».

Que faites-vous avec ces données ? Pourquoi avez-vous besoin d’un accès ? Si vous me dites pourquoi, je peux prendre une décision… Si c’est un jeu, pourquoi veut-il lire mes SMS ? Ils doivent appeler le développeur et savoir pourquoi, et si la réponse est déraisonnable, ils doivent rentrer chez eux et la réparer.

Six ans plus tard, Google a introduit de nouvelles politiques qui obligent les développeurs d’applications Android à être plus transparents sur les données qu’ils utilisent. Les développeurs devront bientôt inclure ces informations sur la page de l’application Play Store, ce qui permettra aux utilisateurs de prendre facilement une décision éclairée sur le téléchargement ou non d’une application.

Il y a beaucoup plus dans l’interview sur Android et la sécurité, que vous devriez lire. Les circonstances qui ont conduit à la mort de McAfee sont assez malheureuses, mais il y a beaucoup à dire sur sa vision. Il a averti que c’est à nous, les utilisateurs, d’assumer davantage la responsabilité de notre vie privée et de notre sécurité. Son point de vue a probablement informé certaines des plus grandes entreprises technologiques sur la façon de mieux préserver la confidentialité et la sécurité des consommateurs.

Il avait 75 ans au moment de son décès.