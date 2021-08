John McCarthy a critiqué le combat pour le titre intérimaire de l’UFC 265 : “Cela n’a pas de sens.”

John McCarthy | Image: Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

L’analyste Bellator, John McCarthy, a expliqué pourquoi Ciryl Gane vs. Derrick Lewis ne devrait pas se battre pour le titre intérimaire des poids lourds à l’UFC 265.

Gagner contre Lewis dirige l’UFC 265 samedi soir prochain au Toyota Center de Houston, au Texas. La création d’une ceinture intérimaire par l’UFC a été controversée car le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou a remporté son titre en mars.Ainsi, créer une ceinture provisoire quelques mois plus tard semble étrange, et de nombreux fans et médias s’y sont opposés lors de sa première annonce.

Une personne critiquant la décision de l’UFC de créer une ceinture provisoire est McCarthy, l’un des plus grands officiers MMA de l’histoire qui est maintenant un commentateur Bellator MMA. S’adressant à The Schmo dans une récente interview, McCarthy a critiqué le combat pour le titre intérimaire de l’UFC 265.

«Je n’ai aucun problème avec un titre intérimaire quand vous avez un champion qui est sorti, vous avez un champion qui est blessé et ne peut pas concourir.. Vous ne voulez pas que cette division soit suspendue. C’est la seule fois où je vais dire que je pense que l’UFC a tort. La plupart du temps, je pense qu’ils ont raison sur leurs titres intermédiaires, mais celui-ci n’a pas de sens., car peu importe qui gagne ce combat, que ce soit Ciryl Gane ou Derrick Lewis », a déclaré McCarthy.

«Ce sont tous les deux de très bons combattants, et j’aime vraiment les regarder tous les deux. Je ne vais pas te considérer comme un champion poids lourd. Il y a un gars nommé Francis Ngannou assis là, et il attend, et il a la vraie ceinture. Peu importe ce qui se passe dans ce combat. Vous pouvez prendre Francis Ngannou et même pas Derrick Lewis et Ciryl Gane, et mettre Jon Jones, et si Jon Jones gagne, Jon Jones sera le champion des poids lourds. Peu importe qui gagne ce combat, et c’est pourquoi cela n’a pas de sens pour moi.. Comme un championnat intérimaire, il n’y en avait pas besoin.

