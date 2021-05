John McCrea de Cruella sur la représentation queer au cinéma

Je pense que le vrai problème avec quelque chose comme ça est la représentation et le fait de savoir que suffisamment de personnes sont vues pour les rôles. S’ils ont la chance d’entrer dans les salles d’audition, c’est un bon début. Je ne pense pas – c’est une sorte de chose systémique, parce que je pense qu’il y avait si peu d’acteurs LGBTQ réussis, comme au plus haut niveau, que lorsqu’un rôle arrive dans un film à très gros budget, les chances de l’un des ces gens l’obtiennent est très, il y a plus de lignes droites. Et je comprends parfois pour faire tourner un film, vous savez, pour avoir un certain budget, mais j’espère que cela changera avec le temps parce que les gens vivent plus ouvertement maintenant qu’ils ne l’ont jamais été auparavant. J’espère donc que cela changera. Et aussi, j’espère que les gens continueront à écrire plus de rôles pour les personnes queer. Mais oui, je pense qu’un changement est nécessaire. Je pense que nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour choisir les gens, mais dans tous les rôles, pas seulement dans des rôles queer.